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    高雄民宅遭人倒車衝撞大門 警方鎖定2男追緝

    警方查扣肇事自小客車。（民眾提供）

    警方查扣肇事自小客車。（民眾提供）

    2025/07/01 11:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區中崙路1戶民宅遭人駕車以倒車方式衝撞住家大門，今網路社群流傳影片，警方據報鎖定2名男子涉案，許姓一家人疑因表弟在外與人有糾紛受波及，全案朝向恐嚇及毀損罪偵辦，警方鎖定2男全力追緝中。

    鳳山區中崙路1戶民宅昨天凌晨1時許，遭人駕駛白色自小客車，以倒車入庫方式，衝撞許姓住家1樓大門後，將車輛棄置許男家門口，車上2人徒步逃離現場，整個過程監視器全都錄，網路社群「社會事新聞影音」今流傳影片，引發討論。

    許妻張女（24歲）向警方報案，鳳山警方據報展開調查，警方調閱監視器畫面，鎖定2名男子犯案後徒步逃逸，正擴大調閱監視器畫面追人，並查扣肇事車輛，移置派出所採集證據；警方研判警告意味濃厚。

    張女稱案發前一晚23時許，丈夫許男曾接到1名陌生男子打臉書網路電話給他，對方要求交出蘇姓表弟，否則要去他家鬧事，當下一頭霧水，不曉得發生什麼事，沒想到事隔2小時，被人駕車撞壞住家鐵門。

    許男一家人心生畏懼，認為遭人恐嚇，未與人結怨，卻無端遭受波及，警方將通知車主到案說明，初步了解並非車主使用，仍待進一步調查，全案朝向恐嚇及毀損罪偵辦，警方鎖定對象追緝中。

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