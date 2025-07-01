郵差變淫魔！ 偷拍小三、岳母、小姨子、補習班學生性影像20年

陳姓郵差疑似偷拍岳母、小姨子、補習班學生性影像長達20年。示意圖。（資料照）

2025/07/01 11:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在中華郵政擔任郵務員的42歲陳姓男子，出軌後被小三發現他的硬碟裡竟藏有大量性愛偷拍影片，除了小三被偷拍外，連陳男妻子的母親、妹妹和補習班學生都疑似受害，偷拍時間長達20年，雄檢偵結後，先將陳男偷拍小三的部分依妨害秘密罪起訴，至於其他受害人部分則交由橋頭和台南地檢署偵辦。

檢方指出，家住台南的陳姓男子，曾任台南某補習班老師，後來考上台灣郵政後，被分派至高雄擔任郵務員；陳男在高雄當郵差時，在楠梓區租屋，並上網結識女網友後，無視已婚身分，與女網友發展出不倫戀。

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2022年間，陳男與小三多次在楠梓租屋處、摩鐵等地嘿咻，他偷偷安裝針孔攝影機拍下兩人性愛影片後在硬碟，結果不小心被女網友發現，女網友打開硬碟一看，發現除了自己被偷拍13次外，硬碟裡竟還有大量偷拍影片，被害人疑似還有陳的岳母、小姨子及補習班未成年的女學生，人數高達70人。

女網友拿硬碟向警方報案，高雄地檢署偵查時，陳男僅坦承偷拍女網友的部分，至於其他性影像的來源一概否認；雄檢偵結後，先將偷拍女網友部分依妨害秘密罪起訴，至於疑似岳母、小姨子、補習班學生的部分，則交由橋頭和台南地檢署偵辦。

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