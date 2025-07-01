淡水男子全裸趴趴走「曬鳥」 居民嚇壞報警逮人

新北市淡水區傳出裸露怪客，淡水警分局逮獲送辦，化解居民虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/01 11:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡水區一名男子昨天（6月30日）全身裸露，雖然手持雨傘，仍嚇壞沙崙一帶居民，引發民眾不安，紛紛向里長反映PO網通報居民，淡水警分局網路巡邏發現，一小時內在濱海路三段查獲劉姓男子，發現他是累犯，當場逮捕依違反社會秩序維護法送辦，化解居民虛驚。

淡水警分局指出，上月16日下午，傳出一名男子在淡水區全身赤裸、撐雨傘於馬路上行走，嚇壞不少行經民眾，有人將現場情況拍下並上傳至當地社群，提醒其他居民提高警覺，儘管當時員警趕抵時未發現嫌犯，仍立即加強該區域巡邏，防制類似事件發生。

未料，僅隔兩週，同一名男子趁著清晨人煙稀少時，在濱海路三段再次現身，依舊一絲不掛地在人行道上閒晃，警方接獲報案，立即調派附近巡邏警網迅速前往查處，於水管公園對面發現赤裸的70歲劉翁，除當場予以制止，並將他帶返派出所，全案依違反社會秩序維護法裁處；劉翁辯稱，天氣熱才脫光衣服上街，但帶雨傘遮掩，不是故意的。

淡水警分局強調，對於任何影響公共秩序與社會觀感的不當行為，警方絕不寬貸，依法嚴懲，以確保民眾有一個安心、安全的生活環境。

新北市淡水區驚見裸露怪客，淡水警分局逮獲送辦，化解居民虛驚；圖為社區臉書PO網提醒居民。（記者吳仁捷翻攝）

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