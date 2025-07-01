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    首頁　>　社會

    詐團新手法 外籍移工當車手形成「斷點」

    越南籍逃逸移工在超商提款行跡鬼祟，引起員警注意進而盤查逮捕。（民眾提供）

    越南籍逃逸移工在超商提款行跡鬼祟，引起員警注意進而盤查逮捕。（民眾提供）

    2025/07/01 11:05

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕越南籍範姓男移工在5年前逃離原雇主，被同鄉吸收當詐騙集團的車手，前往彰化縣鹿港鎮的一家超商進行提款任務，被鹿港警方發現攔查，發現範男手機都以越南文與詐騙集團連絡，所取款項都放在指定地點，由上手立即取走。警方表示，範男不只犯法，日後還會被遣返出境！

    鹿港警分局表示，詐騙集團近來有找來外籍移工擔任車手的趨勢，陸續有接獲受害者報案，但前往調閱監視器，發現外籍移工可能是走路、騎電動自行車來作案，往往都難以車牌追人，等於形同「斷點」。

    不過，鹿港派出所巡佐蔡國順、警員白力心在執行轄區巡邏勤務時，在鹿港鎮復興路附近超商內，發現有1名男子戴著口罩，形跡可疑在自動提款機前鬼鬼祟祟，通知所長詹又霖、副所長康建凱、警員黃崇瑜等3人前往將其逮捕。

    範姓移工到案之後，坦承想要多賺點錢而逃離原雇主，為了增加收入又被越南人吸收當詐騙集團車手，雙方聯絡都是以越南文來溝通。警方指出，全案訊後以全案依違反入出國及移民法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。範男不只會吃上官司，還將會在服刑後被遣返越南。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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