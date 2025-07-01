部隊地下同志情被情人母親曝光 女軍人竟狀告同性伴侶之母

楊姓婦人向女兒部隊長官透露女兒與黃姓女同袍的同志同居情，被黃女狀告妨害名譽獲不起訴；楊婦反告黃女，台南地院判黃女要賠二萬元慰撫金給楊婦。（資料照）

2025/07/01 11:11

〔記者王俊忠／台南報導〕1名楊姓婦人得知從軍的女兒與軍中同袍黃姓女子發展出同志情、在軍營外租屋同居。楊婦不贊成女兒的同志情、把兩女同居事告知部隊長官，黃女為此狀告楊婦妨害名譽，後楊婦獲不起訴。楊婦反控黃女誣告並求償她花費的大筆律師費與慰撫金，台南地院判黃女須賠2萬元慰撫金給情人的母親。

楊婦控訴說，黃女是位職業軍人，與她的女兒是軍中同袍、在同單位服役，兩人竟發展出同性情侶的關係，還違反部隊規定、於2021年10月間在軍營外租屋，作為兩人外宿時同居住所，她得知兩女同志情後反對兩人交往，女兒竟直接搬到兩人租屋處同居。

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楊婦表示，兩女的部隊長官也察覺兩女感情不一般，有打電話問她有關兩女的互動情形，她據實告知長官「兩女在營外租屋同居」，並沒有胡說。黃女竟於2022年8月向台南地檢署提告、誣指她誹謗兩女在營外租屋，後來檢察官偵結對她不起訴確定，還她清白。

楊婦對此說，因為黃女的誣告，害她支付24萬元律師費同時要求償50萬元精神慰撫金，她也反告黃女並向黃女求償這些錢。

台南地院法官審指，我國民事訴訟制度一、二審並未採取「強制律師代理主義」；刑事訴訟偵查程序，更未採行強制律師代理主義。此案是原告在誣告案中的刑事訴訟程序提出附帶民事求償，楊婦能請求回復的損害，應以被告黃女誣告行為產生的損害為限，楊婦所說委任律師費用，不得於本案一併請求。考量原、被告雙方的社會、經濟等條件與楊婦所受誣告的精神痛苦情狀，判黃女應賠楊婦2萬元，此案還可上訴。

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