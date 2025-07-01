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    台日合作偵破跨國毒品案 日本黑幫走私2公斤安非他命 7人起訴

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/07/01 10:31

    〔記者王定傳／台北報導〕日本黑幫份子野口晴寬、深町道寬，夥同另案偵辦中的A男與台籍共犯夏承哲等人，涉嫌將2公斤安非他命混入「菜底」頂級魚翅粥料理包中，並藏於行李箱內企圖走私回日本；檢警接獲情資，發現日本黑幫成員頻繁來台，經台日合作、過濾及注檢來台可疑日人、跟監蒐證後破獲此案；台北地檢署今依違反「毒品危害防制條例」及「懲治走私條例」起訴野口等4名日本人與3名台灣人共7人。

    北檢表示，本案是由檢察官江宇程指揮刑事局、台北市刑大及台中市警局第四分局偵辦。檢警接獲情資指日方黑幫成員頻繁來台，企圖以高級料理包夾藏毒品方式，將安非他命走私出境，檢警與日方警方長期合作，過濾並追查可疑日人，持續跟監、蒐證布局，最終偵破此一跨國走私集團。

    檢警調查，2024年9月與12月間，野口曾來台與A男、夏承哲會面洽談運毒事宜，並交付封裝工具予夏男藏放；今年3月雙方談妥，野口支付110萬元購買2公斤安非他命再運回日本，雙方拍板決定後，野口即指示深町於3月3日先行來台，翌日他本人亦抵台坐鎮指揮，並命深町採買「菜底」頂級魚翅粥料理包、佛跳牆料理包等夾藏毒品用具。

    另一方面，夏承哲與共犯秦忠駿於3月5日下午4時許，開車至屏東榮總醫院旁停車場取得毒品，再運往台東縣太麻里一間烤雞城與對方一手交錢一手交貨；秦、夏收取110萬元後，轉交共犯施秉宏，再由施轉交給A男作為貨款。

    同日晚間，深町與秦忠駿在深町下榻的太麻里鄉金讚溫泉飯店，將高級料理包拆封並將毒品混入再行封緘。隔日，夏載野口、深町前往台東火車站，由兩人攜毒北上返回台北。

    不僅如此，野口另指示人頭奧昌和、大島雅人於3月6日抵台，隨即將毒品交付給兩人，藏放於行李箱內，預計於3月8日上午9時從松山機場搭機前往東京羽田國際機場。

    但檢警早於3月7日持搜索票前往野口、深町住所與行李處執行搜索，扣得行動電話及高級料理包等證物；隔日，於松山機場會同內政部移民署檢查奧昌和、大島行李，當場查獲毒品。

    檢方今依運輸第二級毒品、私運管制物品出口未遂等罪嫌起訴7人；其中秦、夏、施另涉販賣第二級毒品罪嫌。檢方並請法院審酌野口、深町、奧昌和、大島、秦、夏於偵查中自白運輸或販賣第二級毒品情節，若於審判中亦坦承犯行，請依法減輕其刑。

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