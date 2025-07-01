新北男隨團登台中東卯山疑滑落乾溝 失聯2天尋獲遺體

搜救人員發現許男，將許男的遺體搬運下山。（民眾提供）

2025/07/01 11:08

〔記者歐素美／台中報導〕65歲許姓男子跟隨新北市三重區的登山隊伍，6月29日前往台中市和平區攀登谷關七雄的東卯山，傍晚回程時疑迷路，隨團領隊遲遲聯絡不上，擔心發生意外而報案，台中市消防局獲報連夜搜尋均無所獲，今天第3天上午在東卯山往松鶴德芙蘭的裡冷吊橋附近，發現許男疑從山上滑落乾溝，已明顯死亡。

台中市消防局於6月29日下午5時17分接獲新北市三重區登山領隊報案指稱，一行43人包車到和平區東卯山登山，回程許姓山友（65歲）卻未回到登山口集合，但有隊員曾在東卯步道3.5k看見過許男，但許男一直聯絡不上，擔心發生意外，盼消防人員協助搜尋。

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和平、谷關及民間團體隨即連夜上山搜尋，但連續兩天皆未發現其蹤影。搜救人員持續搜尋，今天上午8時左右，終於在東卯山往德芙蘭步道的山谷中發現許男，但許男已明顯死亡。

消防人員初步研判，許男疑似迷途後，急著下山集合，下切至峭壁處，不慎摔落約10公尺的乾山溝中，距離中橫公路約1、20公尺，目前協助將遺體搬運至路面，警方後續將交由檢察官相驗。

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