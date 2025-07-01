新北68歲男駕車衝撞19機車翻覆！供稱「陽光直射眼睛」釀禍

新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/01 10:49

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名張姓男子昨天（6月30日）下午駕車途經新北市三重鬧區，突然失控衝入對向車道，撞毀路燈桿，再「犁田」衝撞路邊多輛機車後翻覆停下，幸未波及途經用路人；肇事張男回神後知警方，因「陽光直射眼睛太刺眼」，眩光導致他失控，警方初判為直視太陽後「視盲」，操作不慎釀禍，確切肇事原因、肇責仍待進一步調查鑑定釐清。

據了解，無論肇事原因，張男仍面臨修復機車、撞斷路燈桿求償等可觀費用。警方調查，案發時68歲張男駕駛著休旅車，沿三重區自強路四段往三和路方向行駛，突然因炫光暈眩，失控衝到對向車道，猛力撞斷路燈桿後，再連撞多輛機車，隨即翻覆。

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警方、消防到場，張男自行脫困，初步檢視張男無明顯外傷，清點後撞及路邊19輛機車；張男經警方酒測沒有酒駕，他告知警方因眩光開車失控，但車禍原因仍待調查釐清。

警方呼籲遭撞擊車主主動報案，提出防衛駕駛觀念，當民眾駕車遭遇太陽直射時，除配戴遮光眼鏡、遮蔽視線，應避免直視太陽，釀成短暫視盲，當下駕車應緊握方向盤、或機車手把，打方向燈緩緩向前靠邊，避免緊急剎車或急甩方向盤、任意切換車道，短暫數秒後，便會恢復視線，透過防衛駕駛，將可能傷害降到最低。

新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

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