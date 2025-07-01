為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北68歲男駕車衝撞19機車翻覆！供稱「陽光直射眼睛」釀禍

    新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/01 10:49

    〔記者吳仁捷／新北報導〕一名張姓男子昨天（6月30日）下午駕車途經新北市三重鬧區，突然失控衝入對向車道，撞毀路燈桿，再「犁田」衝撞路邊多輛機車後翻覆停下，幸未波及途經用路人；肇事張男回神後知警方，因「陽光直射眼睛太刺眼」，眩光導致他失控，警方初判為直視太陽後「視盲」，操作不慎釀禍，確切肇事原因、肇責仍待進一步調查鑑定釐清。

    據了解，無論肇事原因，張男仍面臨修復機車、撞斷路燈桿求償等可觀費用。警方調查，案發時68歲張男駕駛著休旅車，沿三重區自強路四段往三和路方向行駛，突然因炫光暈眩，失控衝到對向車道，猛力撞斷路燈桿後，再連撞多輛機車，隨即翻覆。

    警方、消防到場，張男自行脫困，初步檢視張男無明顯外傷，清點後撞及路邊19輛機車；張男經警方酒測沒有酒駕，他告知警方因眩光開車失控，但車禍原因仍待調查釐清。

    警方呼籲遭撞擊車主主動報案，提出防衛駕駛觀念，當民眾駕車遭遇太陽直射時，除配戴遮光眼鏡、遮蔽視線，應避免直視太陽，釀成短暫視盲，當下駕車應緊握方向盤、或機車手把，打方向燈緩緩向前靠邊，避免緊急剎車或急甩方向盤、任意切換車道，短暫數秒後，便會恢復視線，透過防衛駕駛，將可能傷害降到最低。

    新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市張男駕車衝撞對向電線桿，連撞路邊19輛機車後翻覆，現場一片混亂。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播