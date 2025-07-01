駭客入侵119報案系統 通報殯葬業者搶生意大賺「死人財」

潘姓駭客侵入119報案系統，再把救護案件通報合作的殯葬業者助他們賺「死人財」。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/01 10:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕30歲潘姓男子從網路自學駭客技巧，他先侵入119報案系統，竊取民眾報案資料，得知哪裡發生死亡案件後，通報給合作的4家殯葬業者助他們「搶生意」，再從喪家給付的殯葬費抽取佣金，潘男落網後對案情避重就輕，被檢方依妨害電腦使用罪向法院聲押獲准。

檢方指出，2021年間，無業的潘男發現消防局報案系統疑有資安漏洞，他從網路自學駭客技巧後，開始入侵「行動派遣APP」、「119報案APP」等系統，從中竊取民眾報案時間、派遣分隊、案件類型及案發地址等資訊，潘男再自行架設網頁，將相關緊急救護資訊提供給殯葬業者，讓殯葬業者得以提早前往現場搶客。

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根據殯葬業不成文規定，只要哪裡發生非自然死亡案件，第一家抵達現場的業者就能拿到喪家處理後事的優先權，而喪家如果沒有熟悉的殯葬業者，通常也會把家人的喪事交給最先到場的業者處理，即使喪家事後想更換殯葬業者，也須付出數千到數萬元不等的「轉手費」，潘男的駭客手段讓合作的殯葬業者能拿到第一手資料，大賺「死人財」。

高雄市調處獲報後報請雄檢指揮，上月發動兩波搜索行動，帶回潘姓男子和4家殯葬業者到案說明，潘男到案後對案情避重就輕，被檢方向法院聲押獲准，至於4家殯葬業者和簡姓、林姓工程師則分別以3至50萬元諭知交保候傳。

潘男犯案手法。（記者黃佳琳翻攝）

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