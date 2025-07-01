忘拉手煞車？休旅車直衝大樓地下室 駕駛狂追百米

休旅車往前滑行撞開柵欄直衝地下室。（翻攝社會事新聞影音）

2025/07/01 10:24

〔記者湯世名／彰化報導〕忘拉手煞車？彰化市1名男子把休旅車停在某社區大樓停車場入口處，下車到管理室請管理員協助打開柵欄，不料休旅車竟緩緩滑動，撞開柵欄後直衝地下室，男子發現後連忙在後方狂追百公尺之遠，最後休旅車撞上防火門才停住，車身右前方受損，防火門也被撞凹；汽修廠業者研判，駕駛可能排檔桿放在N檔、且未拉手煞車才會釀禍。

這起意外發生在6月26日，這輛休旅車駛近彰化市某社區大樓的地下停車場入口，男駕駛下車到一旁的大樓管理室，請管理員打開柵欄讓他開車到地下室，不料此時休旅車竟緩緩向前滑行，並在頂開柵欄後進入斜坡，先撞到斜坡旁的牆壁，再一路往下直衝。

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正在管理室請管理員打開柵欄的男子發現後，立即拔腿在後方狂追，休旅車快速往前滑行，最終在撞擊地下室的防火門後才停住，男子狂追近百公尺之遠終於追到車，但傷害已造成，也只能徒呼負負。

這段影片被PO上網路《社會事新聞影音》引發迴響，有網友納悶「求解為何會忘拉手煞車？」還有網友說，可能是忘了拉手煞車，也可能是手煞車沒有拉緊，駕駛有可能把排檔桿放在N檔或P檔，但因為排檔鬆脫而釀禍；另有人說，就算停平地也可能滑動，忘拉手煞車釀禍事件屢見不鮮，有可能是自己以為有拉手煞車，但因一時分心、恍神而忘了拉手煞車，還好這起事件沒有造成人員傷亡，否則依休旅車的速度，後果恐不堪設想。

休旅車緩緩往前滑行。（翻攝社會事新聞影音）

駕駛發現休旅車衝到地下室後連忙在後方狂追。（翻攝社會事新聞影音）

駕駛發現休旅車衝到地下室後，在後方狂追。（翻攝社會事新聞影音）

駕駛在後方狂追，休旅車撞擊防火門後停住。（翻攝社會事新聞影音）

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