婦人開白內障失明 知名醫院與醫生判賠

陳婦開白內障導致失明憤而求償，橋頭地院判決醫院和醫生負連帶賠償責任。（記者鮑建信攝）

2025/07/01 10:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東陳姓婦人到高雄某知名醫院開白內障，術後回家突發急性眼內炎，導致右眼失明，要求賠償近250萬元，橋頭地院認為醫生確有疏失，判決醫院連帶賠償40萬元。

據了解，2022年5月13日，陳婦前往高雄市某醫院眼科就診，經主治醫師甲男診斷右眼患有白內障，經安排開刀手術後回家。6月24日凌晨3點多，陳婦出現突發急性眼內炎，乃至屏東醫院就診（眼科主治醫師亦為甲男），經診斷需返回高雄醫院進行清創處理。

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當天下午，陳婦回到醫院進行清創處理後，住院觀察5天後出院，並就近到屏東醫院檢查。同年7月5日因右眼持續惡化，經轉送高雄榮總治療，已錯失治療黃金時期，導致失明，要求醫院和甲男連帶賠償250萬元。

被告甲男則說，均依陳婦檢查結果，給予相關醫療處置，眼部術後不適症狀，均有給予抗生素、消炎、止痛等藥物治療。又說，手術前已告知有風險，術後醫療處置，符合常規，否認有過失。

承辦法官調查，2022年7月1日，甲男得知檢查報告顯示鑑定菌種為腸球菌後，雖有更換使用抗生素，但在陳婦回診時，結膜仍明顯充血，眼底模糊，病情持續無顯著改善，卻未做進一步治療，導致她右眼失明，認定有過失，判決賠償40萬元，可上訴。

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