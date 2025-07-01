為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人開白內障失明 知名醫院與醫生判賠

    陳婦開白內障導致失明憤而求償，橋頭地院判決醫院和醫生負連帶賠償責任。（記者鮑建信攝）

    陳婦開白內障導致失明憤而求償，橋頭地院判決醫院和醫生負連帶賠償責任。（記者鮑建信攝）

    2025/07/01 10:10

    〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東陳姓婦人到高雄某知名醫院開白內障，術後回家突發急性眼內炎，導致右眼失明，要求賠償近250萬元，橋頭地院認為醫生確有疏失，判決醫院連帶賠償40萬元。

    據了解，2022年5月13日，陳婦前往高雄市某醫院眼科就診，經主治醫師甲男診斷右眼患有白內障，經安排開刀手術後回家。6月24日凌晨3點多，陳婦出現突發急性眼內炎，乃至屏東醫院就診（眼科主治醫師亦為甲男），經診斷需返回高雄醫院進行清創處理。

    當天下午，陳婦回到醫院進行清創處理後，住院觀察5天後出院，並就近到屏東醫院檢查。同年7月5日因右眼持續惡化，經轉送高雄榮總治療，已錯失治療黃金時期，導致失明，要求醫院和甲男連帶賠償250萬元。

    被告甲男則說，均依陳婦檢查結果，給予相關醫療處置，眼部術後不適症狀，均有給予抗生素、消炎、止痛等藥物治療。又說，手術前已告知有風險，術後醫療處置，符合常規，否認有過失。

    承辦法官調查，2022年7月1日，甲男得知檢查報告顯示鑑定菌種為腸球菌後，雖有更換使用抗生素，但在陳婦回診時，結膜仍明顯充血，眼底模糊，病情持續無顯著改善，卻未做進一步治療，導致她右眼失明，認定有過失，判決賠償40萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播