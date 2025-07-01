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    苗縣消防員休假出遊 救活失去生命跡象香客

    苗縣消防隊員凃明宏休假出遊，救活失去生命跡象香客。（苗縣府消防局提供）

    苗縣消防隊員凃明宏休假出遊，救活失去生命跡象香客。（苗縣府消防局提供）

    2025/07/01 10:51

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊三義分隊隊員凃明宏6月28日休假，與家人前往知名的台中市清水紫雲巖參拜時，見一旁年約60歲男性香客突然昏厥，當場失去生命跡象，立即協助救援，施作心肺復甦術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）後；該香客恢復生命跡象，隨後由當地消防分隊送醫，目前在加護病房觀察。

    第一救災救護大隊長鄭勝峰說，當時凃明宏因休假與家人出遊，後來凃明宏返隊上班也保持低調，直到消防局透過社群軟體轉傳當時現場急救畫面，才得知凃的善行義舉，將會安排時間表揚。凃明宏則謙虛地說，擔任消防員約10年，剛好遇到便盡力而為。

    凃明宏曾在苗栗縣政府消防局特種搜救隊、苗栗分隊等單位服務，救護及救災經驗豐富，目前則調至三義分隊，他也考取救助隊、化災進階班、中級救護技術員、救生員、激流R1、火災搶救班等證照。

    根據台中市府消防局傳來訊息，該名香客目前已在醫院加護病房休養中，凃明宏趕在黃金時間救人，讓患者恢復脈搏極為重要，也呼籲民眾多學習運用CPR與AED。

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