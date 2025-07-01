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    首頁　>　社會

    國小女剛畢業交網友遭詐財 二度被騙幸有超商店員阻止

    國小剛畢業女童，至超商匯點數給詐團，店員發現有異通報警方阻詐成功。（民眾提供）

    國小剛畢業女童，至超商匯點數給詐團，店員發現有異通報警方阻詐成功。（民眾提供）

    2025/07/01 09:55

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市一名剛畢業的小六生，日前透過手機通訊軟體認識一名男網友，兩人相談甚歡，經一番閒聊深談後，男網友便稱欲與小女生見面要向公司請假，需至超商購買點數給公司，少女因深信男網友的話術，於是遵照對方指示到超商購買點數卡3千元，被詐騙得逞；後來再依照男網友指示前往超商再購買8千元點數，經超商店員及店裡的民眾關懷提問，發現少女購買點數原因有異，通報警方到場協助，才成功阻詐。

    警方調查，一名住在苗栗市剛從小學畢業12歲女童，因為獨自在家閒著沒事，在抖音認識一名男子，男網友便稱欲與小女生見面要向公司請假，需至超商購買點數給公司，小女童信以為真充滿期待，於是遵照對方指示到超商購買點數卡3千元把序號傳給對方。

    詐團得手之後食髓知味，要女童繼續購買8千元點數，就可以和男網友吃飯，女童手機上網銀剛好有1萬多元，第二次到另外一家超商時，因為金額過大，店員感覺異常於是不斷追問用途，店員還要求女童手機給她看，店員看完之後告知女童被詐騙了，在場民眾也關懷詢問，確定是典型的詐騙案，隨後報警處理成功阻詐。

    苗栗警分局今（1）日呼籲，隨著科技的進步，詐騙手段也在不斷翻新，必須保持高度警覺，避免上當受騙。特別向青少年朋友強調，不要輕信陌生電話和短信，不要隨意透露個人信息，如遇到可疑情況，應及時報警或向警方諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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