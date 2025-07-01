屏東行動不便「超抖」老翁 開車載兩人畫面引議論

行動不便「超抖」老翁，開車載兩人畫面引議論。（網友element666提供）

2025/07/01 08:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城鄉近日發生一起令人震驚的事件，一名疑似中風、行動不便的老翁拄著拐杖、手部顫抖，竟準備駕車上路，還載著兩名外籍看護，引發居民議論。目擊民眾直呼「太危險」，憂心這樣的駕駛行為恐危及自身與其他用路人安全。屏東監理站表示，該老翁身體狀況已明顯不適合駕駛，呼籲他主動繳回駕照，並依規定重新報考身心障礙駕照，以確保行車安全。

根據「道路交通安全規則」第76條，駕駛人若因身體狀況變化已無法安全駕駛，應主動繳回駕照。屏東監理站指出，這名老翁肢體狀況顯然不符駕駛資格，建議他停止駕駛並接受專業評估。若需繼續駕車，需依身心障礙者報考駕照規範，經醫師評估並使用加裝輔助器具的車輛重新考取駕照。監理站強調，此舉不僅保障駕駛人自身安全，也維護其他用路人的權益。

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恆春警方表示，該事件發生在車城鄉某超商停車場，網友拍下老翁拄拐杖、行動困難卻坐上駕駛座的畫面，質疑其駕駛能力。警方表示，目前未接獲相關報案，從影片無法確認老翁是否持有合格駕照或屬身心障礙人士。若查證發現未持有效駕照駕車，將依「道路交通管理處罰條例」第21條，處新臺幣6000元至2萬4000元罰鍰，並禁止駕駛。警方也提醒，若民眾發現類似情況，可撥打110報案，由員警到場查證。

居民對此議論紛紛，認為高齡駕駛問題日益嚴重，尤其行動不便者駕車，恐增加交通事故風險。根據規定，身心障礙者只要經專業評估、加裝輔助器具且能自力行動，仍可報考駕照，但前提是必須符合安全駕駛條件。屏東監理站與警方呼籲民眾提高警覺，共同守護道路安全，並建議高齡或身體狀況不佳的駕駛人，定期接受健康檢查，適時放棄駕駛資格，以免釀成憾事。

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