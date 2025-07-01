警控道路競駛罰3萬、吊銷駕照 法官因這原因判撤銷免罰

彰化縣陳姓男子遭警方認定在道路上競駛，法官認為依提供的路口監視器影像，無法判定有競駛行為，判決裁罰撤銷。（記者陳建志攝）

2025/07/01 07:52

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣陳姓男子，2022年駕駛張姓女子所有的自小客車，行經彰化縣鹿港鎮時，被員警認定有道路競駛的違規行為，對陳男開出3萬元的罰單，並吊銷駕照，張姓女車主則是吊扣汽車牌照6個月，兩人不服提起行政訴訟，台中高等行政法院勘驗警方提供的路口監視器影像，發現兩車併排起駛時間甚短，且畫面中車速緩慢，無法判定有競駛行為，判決兩人裁罰都撤銷。

判決指出，陳姓男子2022年4月23日凌晨1點多，駕駛張姓女車主所有的自小客車，行經彰化縣鹿港鎮吉安南路段時，被彰化縣警察局鹿港分局員警認定有「二輛以上汽車共同在道路上競駛」的違規事實，對陳男開出3萬元的罰單，並吊銷駕駛執照，張姓女車主則是吊扣汽車牌照6個月，陳男和張女不服提起行政訴訟。

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陳男主張，當天知道該地點有車聚開車前往，抵達時車多造成該路段壅塞，因遇到熟識車友所以搖下車窗寒暄，完畢後即駛離，當時車速不快，也未造成公共危險，不能因此認定他有競駛的行為，且提供的監視器畫面畫質不清，無法證明有競駛的行為，證據力不足，要求他和張姓女車主的裁罰都撤銷。

台中高等行政法院法官當庭勘驗路口監視器影像，發現陳男車子雖與他車有在道路上併排暫停而起駛的駕駛行為，但2次併排起駛時間均很短暫，不僅畫面中車速緩慢，也不能得知畫面中車輛起駛後的駕駛行為狀態。陳男雖坦承有事先遮蔽車牌，但此行為有其他交通違規的處罰，不能以此就推認他有競駛行為。

法官認為，除路口視器的影像外，並無其他證據足資證明陳男有與他車在道路上競駛，所以無法只憑路口監視器影像有與他車有併排起駛行為，即可認定行駛後必有競駛的舉動，判定對於陳男吊銷駕照，還有對張姓女車主吊扣牌照6個月都撤銷，可上訴。

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