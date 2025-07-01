「仙塔」女律師自曝「黑律師，早晚要進去關」 網友朝聖「心裡有數」

網紅女律師「仙塔」李宜諪於影片中，指自己就是「黑律師」。（記者張瑞楨翻攝YouTube）

2025/07/01 07:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕知名網紅女律師「仙塔」李宜諪（刺青律師），昨天（30日）被指控為靈骨塔詐欺案的吳姓女主嫌辯護時，涉洩漏偵查秘密之外，還涉嫌通知吳女友人，將吳女名下豪車過戶，以防止被檢警扣走，檢警昨天搜索李宜諪等人住處與律師事務所，依洗錢、洩密諭令「仙塔」70萬元交保，網友翻出她約4個月前拍攝的短片，她指自己就是「黑律師」，還強調自己「早晚都是要進去關的」，網友也不禁直呼「神預言」、「心裡有數」。

這部YouTube短片，標題是，「自從我當了律師我講的vs.我媽聽到的」，「仙塔」女律師李宜諪影片說，「我們律師是自由業，不用天天到辦公室，可以在家上班，....我下午要幫一位當事人辯護，『加重詐欺跟洗錢』，她強調，「我就是現在人家口中所稱的『黑律師』，早晚都是要進去關的，準備好100萬元保釋金，準備保我出來吧！」。

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這段影片也於她昨天東窗事發後，引來網友朝聖，網友紛紛留言說，「神預言了」、「真的是預言家（黑律師）」、「原來心裡有數」、「不用100萬，七十萬就夠了，這真的很諷刺」。

網紅女律師「仙塔」李宜諪指自己是「黑律師」，還自諷「準備好100萬的保釋金」。（記者張瑞楨翻攝YouTube）

女律師「仙塔」李宜諪指自己「早晚都是要進去關的」，網友直呼「神預言」。（記者張瑞楨翻攝YouTube）

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