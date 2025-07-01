短裙低胸辣腿排排站！高雄大臨檢 緝毒犬賣萌執勤

穿著短裙的舞小姐排排站接受臨檢。（記者許麗娟攝）

2025/07/01 06:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕暑期自今（1）日起正式開始，高雄市也同步展開為期2個月的「暑期青春專案」，昨天深夜10點起由副市長林欽榮率領警察局及8個局處組成聯合稽查小組，針對青少年易聚集、滋事場所，包括舞廳、撞球館等擴大臨檢，首日動員637名人力，並出動2隻緝毒犬等稽查不法。其中穿著短裙的舞小姐排排站接受臨檢，畫面受矚。

林欽榮指出，今年青春專案的重點目標，包括「遏阻青少年涉毒、黑幫及打擊詐欺、保護兒少」等加強宣導和查緝，警察局總計動員17個分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊等，同步針對轄內易聚集之營業場所執行擴大臨檢，取締違法、違規，宣導業者提供青少年安全、優質的活動環境。

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此外，市府包括教育、社會、經濟發展、勞工、衛生、消防、工務、毒品防制局亦動員宣導、擴大掃蕩和聯合稽查，保三首日也出動2隻緝毒犬，分別為德國牧羊犬「Mass」、史賓格獵犬「可樂」配合苓雅分局轄區臨檢前往舞廳和撞球館執勤，2隻緝毒犬外型帥氣，而且相當聽從指揮官的命令認真執勤，讓嚴肅的臨檢氛圍頓時「變萌」不少。

高雄市警察局長林炎田提醒，暑假是青少年的打工旺季，應小心別受「輕鬆賺、免經驗」等誘惑被哄騙淪為詐騙車手、人頭帳戶等，家長也應重視家中未成年子女生活動態、交往狀況，切勿放任深夜仍在外遊蕩，或涉足妨害身心健康之不當場所。

林欽榮也要求市府各轄管單位應全面檢視設備安全、警示標語，並加派人員巡邏、勸導、取締，確保青少年參與活動安全無虞，尤其是強化宣導注意水域安全，避免危險戲水，以降低溺水憾事發生，讓民眾都能玩得平安、順暢、安心。

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穿著短裙的舞小姐排排站接受臨檢。（記者許麗娟攝）

穿著短裙的舞小姐排排站接受臨檢。（記者許麗娟攝）

緝毒犬執勤。（記者許麗娟攝）

保三警總緝毒犬史賓格獵犬「可樂」（左）、德國牧羊犬「Mass」成臨檢的最大焦點。（記者許麗娟攝）

緝毒犬執勤。（記者許麗娟攝）

緝毒犬執勤。（記者許麗娟攝）

緝毒犬執勤。（記者許麗娟攝）

高雄市副市長林欽榮（左3）率領市府各局處首長宣告暑期青春專案正式啟動。（記者許麗娟攝）

高雄市副市長林欽榮勉勵警察同仁辛勞。（記者許麗娟攝）

高市青春專案首日，全市動員637名警力擴大臨檢。（記者許麗娟攝）

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