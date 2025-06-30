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    擬真毒品擺櫃台助辨識！基隆警青春專案開跑 推無毒KTV

    基隆市警察局在轄區KTV櫃台內擺放仿真毒品，助業者增加辨識度，打造無毒KTV。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局在轄區KTV櫃台內擺放仿真毒品，助業者增加辨識度，打造無毒KTV。（記者吳昇儒攝）

    2025/06/30 23:58

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕暑假即將來臨，為防制青少年在娛樂場所施用新興毒品，基隆市警察局今年特別用擬真的新興毒品仿製品擺放在櫃檯上，向轄內KTV業者及宣導辨識毒品的外觀和包裝。業者萬一發現包廂內有疑似吸毒情形，可立即和警方聯繫。局長林信雄表示，暑假期間青少年空閒時間較多，將持續針對妨害青少年身心健康場所加強查察，維護治安決心。

    基隆市警察局少年隊長王方強指出，今年度青春專案以查緝幫派、毒品、詐欺及性暴力（刑法妨害性隱私、不實性影像，及違反兒童及少年性剝削防制條例）等為重點工作項目，警方除積極查緝，如涉違反行政法令規定，將運用「第三方警政」，函請市政府目的事業管理機關依法予以裁罰。

    此外，為避免少年留連或涉足不當場所，業者不得容留青少年超過深夜零時時段以避免觸法，若發現滋事、濫用藥物等情狀，務必立即通知警方到場處理；另對本市轄內青少年易發生鬥毆場所、幫派所經營行業及經常活動等處所，需強勢執法全面打擊，以有效維護社會治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    局長林信雄帶隊執行擴大臨檢。（記者吳昇儒攝）

    局長林信雄帶隊執行擴大臨檢。（記者吳昇儒攝）

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