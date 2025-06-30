彰警「青春專案」深夜突擊KTV 加強網路海巡「打詐」

彰警深夜突擊KTV，不讓「青春專案」有空窗期。（記者劉曉欣攝）

2025/06/30 23:57

〔記者劉曉欣／彰化報導〕全台國中小學生，將從明天（1日）起歡喜迎接暑假到來！彰化縣警局今晚10點多突擊檢查KTV，讓「青春專案」沒有空窗期，並將全面加強網路海巡來「打詐」，不讓青少年在網路步上偏差之路。

彰化縣警局表示，以往「青春專案」鎖定在危險場所的稽查臨檢，但隨著網路時代來到，現在青少年都被封為是「網路原住民」，透過手遊與網路結識真實世界都不認識的網友，有的因此成為了詐騙集團的「車手」或是提供人頭帳號，或是遭到網路誘騙，以出清涼照片換取金錢，卻慘遭散播照片。

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縣警局強調，學生剛放暑假的時候，玩得最瘋，因為才剛考完，又沒有暑期輔導，都在揪朋友一起玩，今天由彰化警分局會同縣府多個單位進行聯合稽查，就是希望相關場所都能符合安檢，讓玩樂場所都能安全。

縣警局強調，由於現代年輕人，幾乎整天都是離不開手機，全天候都掛在網路上。因此，針對「打詐」、「網路性剝削」等青少年容易誤入禁區而受害或是闖禍，全面進行網路海巡，希望能夠從源頭打詐，以及揪出網路性剝削的幕後主謀，才能讓青春的暑假不會變色。

暑假來了！彰警深夜突擊KTV。（記者劉曉欣攝）

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