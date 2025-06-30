北投火警火勢兇猛 「加賀屋」「新秀閣」飯店緊急疏散

北投光明路火警火勢兇猛，消防員到場救援，同時疏散鄰近飯店的住客及工作人員。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/30 22:48

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市北投區光明路一棟建築，在今天晚上發生火警，由於火勢猛烈，再加上起火點旁邊就是日勝生集團的「加賀屋」與「新秀閣」飯店，消防員獲報後，緊急疏散2間飯店的住客與工作人員，同時部署水線展開灌救。目前火勢已經撲滅，消防員正在現場清理火場，整起火災中也沒有人員受傷。

台北市消防局在今天晚上8時40分接獲報案，民眾聲稱光明路發生火警，由於起火地點鄰近飯店，消防局不敢大意，陸續派出各式消防車輛25輛、救護車輛2輛、人員73名前往馳援。

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消防員到場時發現，起火點是位在飯店後方的一處附屬建築物，並非加賀屋或是新秀閣的飯店本體。由於現場火勢猛烈、濃煙竄天，消防員部署多條水線灌救，同時協助疏散飯店住客與工作人員。

今晚9時許，消防員逐步控制火勢，不久後就撲滅。不過由於現場溫度仍高，不時有白煙飄出，消防員擔心有殘火，目前正在清理火場，同時設法釐清起火原因。

起火現場火光沖天。（記者王冠仁翻攝）

消防員到場救援，持續向起火點澆灌水柱。（記者王冠仁翻攝）

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