新北啟動青春專案 嚴查少年涉毒詐

明天就是暑假開始，新北市政府宣示保護青少年決心，今晚啟動青春專案，要求警察局會同市政府相關局處發揮公權力，臨檢、檢查暑期重點營業場所，確保青少年出入場所環境安全。（記者吳仁捷攝）

2025/06/30 23:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕明天就是暑假，新北市政府宣示保護青少年決心，啟動青春專案，警察局會同市政府相關局處發揮公權力，臨檢、檢查暑期重點營業場所，確保青少年出入場所環境安全，落實保護青少年宗旨，力求避免青少年涉及毒品、詐欺，對於吸收少年從事詐騙相關犯行、及吸毒，警方都將溯源瓦解幕後集團，展現保護青少年決心。

新北市政府今年度「暑期保護青少年－青春專案」今晚在三重警分局展開，市政府發揮跨域整合力量，由警察、消防、教育、社政、衛生、經發、工務等機關與各警分局，共組核心稽查小組，通力合作，落實執行青春專案重點工作，維護青少年出入場所安全，降低被害情事發生。

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新北市長侯友宜說，社會始終關心少年犯罪問題，尤其少年涉詐情形增加，市政府持續強化各項治安防護作為，對青少年落實防詐宣導；另市政府近期查緝電子菸販賣場所，公安稽查小組優先拆除治安場所違建，展現市政府持續努力維護青少年良好成長環境的努力。

另針對青少年常出入營業場所，要求業者應確實遵守消防及建築安全相關法規外；為確保青少年在暑假期間有安全活動環境，市府將針對消防安全、水域安全、網路安全、求職安全及防詐宣導等項目，由各主管機關加強執行，讓青少年能夠平安健康成長。

侯友宜陪同青春專案擴檢，稽查、稽查人員，到三重一處KTV，發現師生歡唱，也與他們合影，不忘呼籲暑假從事正當休閒，並與眾人合影。

警察局長廖訓誠表示，因應暑假開始，選定各級學校放暑假首日，規劃執行青春專案稽查，同步在全市各區擴大臨檢，警方不將繼續打擊詐欺集團，防止青少年遭吸收利用，也加強查緝毒品電子菸及吸毒駕車，並掌握轄內幫派分子動態斷絕金流，維護新北市良好治安環境。

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