馬警暑假擴大臨檢 保護青少年一刻不輕忽

澎湖縣政府警察局長林溫柔，主持馬警青春專案。（馬公警分局提供）

2025/06/30 23:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕學生族群引頸期盼的暑假，終於來到。在大家歡喜迎接長達2個月的假期時，馬公警分局為維護轄區治安平穩，保護青年學子安全，也於暑假首日執行擴大臨檢-青春專案勤務，展現警察任事之積極態度。

今（30）日勤教由警察局長林温柔主持，彰顯澎湖縣政府警察局重視本項專案及捍衛兒少、青年安全的決心。林局長在勤教中特別交付員警各項執勤重點，尤其在防制毒品、性剝削、組織犯罪、詐騙等犯罪上，因其對青少年身心產生巨大危害更應嚴格取締，並要求所屬利用各項勤務落實預防性之宣導，期勉員警本於職責，一起為保護國家未來棟樑盡心力。

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馬警今晚以優勢組合警力，加強轄區KTV、卡拉OK、電子遊戲場、桌遊館等特種營業場所臨檢，齊力綏靖地方治安的同時，也朝建構安全安心的環境、保護青少年快樂成長的目標前進，同時避免毒害青少年，毀了青少年的一生，因此成為首要臨檢目標。

澎湖縣政府警察局同時懇切呼籲家長，平日即應多關心孩子交友狀況、金錢使用情形，透過細微徵兆，發現異狀，避免孩子成為受害者；也提醒青少年朋友們，暑期打工或網路購物時，要提高警覺，防範被詐騙，多從事有益身心健康的活動，慎選朋友，以度過平安、充實的暑假生活。

馬公警分局專案小組，臨檢八大行業等。（馬公警分局提供）

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