為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    罷免呂玉玲看板遭破壞 龍潭警要查了

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    2025/06/30 22:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕距離7月26日罷免投票不到1個月，民進黨桃園市議員張肇良今（6月30日）向龍潭警分局報案，指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免第五選區國民黨立委呂玉玲看板遭到有心人士的惡意破壞，「同意罷免」的看板被塗鴉寫上「不同意罷免」外，上面還寫了不雅「XXX」三字經字句。

    張肇良表示所懸掛的罷免看板是依循民主程序，合法表達民意的重要方式，卻被少數不法之徒以卑劣的手段摧毀，這種行為不僅是對財產的損害，更是對民主價值的踐踏，對言論自由的粗暴干涉，要求盡速調查依法嚴辦，不容暴力干擾正當公民行動。

    對此，龍潭警分局表示，已立即派遣鑑識人員前往採證，並成立專案小組專責偵辦，積極調閱路口及週邊監視器，過濾往來可疑民眾及車輛，另查訪周邊民眾，同步將本案報請桃園地方檢察署指揮偵辦，積極查緝犯嫌到案。警方呼籲，罷免為公民權的行使，民眾無論不同意與否，都應透過合法、理性方式表達訴求，切勿有激進或其他涉及違法行為。

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播