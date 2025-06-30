罷免呂玉玲看板遭破壞 龍潭警要查了

民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

2025/06/30 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕距離7月26日罷免投票不到1個月，民進黨桃園市議員張肇良今（6月30日）向龍潭警分局報案，指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免第五選區國民黨立委呂玉玲看板遭到有心人士的惡意破壞，「同意罷免」的看板被塗鴉寫上「不同意罷免」外，上面還寫了不雅「XXX」三字經字句。

張肇良表示所懸掛的罷免看板是依循民主程序，合法表達民意的重要方式，卻被少數不法之徒以卑劣的手段摧毀，這種行為不僅是對財產的損害，更是對民主價值的踐踏，對言論自由的粗暴干涉，要求盡速調查依法嚴辦，不容暴力干擾正當公民行動。

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對此，龍潭警分局表示，已立即派遣鑑識人員前往採證，並成立專案小組專責偵辦，積極調閱路口及週邊監視器，過濾往來可疑民眾及車輛，另查訪周邊民眾，同步將本案報請桃園地方檢察署指揮偵辦，積極查緝犯嫌到案。警方呼籲，罷免為公民權的行使，民眾無論不同意與否，都應透過合法、理性方式表達訴求，切勿有激進或其他涉及違法行為。

民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議員張肇良指其在龍潭區光明路與大同路懸掛的罷免國民黨立委呂玉玲看板，被塗鴉寫上「不同意罷免」床寫了不雅「XXX」三字經字句。（記者李容萍攝）

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