北市警啟動青春專案 蔣萬安率隊到KTV視察臨檢

台北市長蔣萬安出席大同分局「暑期保護青少年-青春專案」首日擴大臨檢勤務，跟警員們一同到KTV稽查。（記者王藝菘攝）

2025/06/30 23:16

〔記者王冠仁／台北報導〕隨著暑假到來，許多青少年也開始進入假期，台北市政府為了降低青少年落入社會各式陷阱的風險，在今天晚上舉辦「青春專案」聯合稽查勤務；台北市長蔣萬安今晚就率隊前往大同分局聽取工作簡報，隨後並前往KTV視察臨檢，宣布青春專案正式啟動。對此，台北市警局也強調，會全力防止青少年被犯罪集團招攬。

台北市政府今晚在大同分局，舉辦青春專案聯合稽查勤務，警察局結合社會、教育、衛生、消防、產發局、建管及商業處等跨局處資源，針對青少年常出入的娛樂場所進行檢查。

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蔣萬安指出，暑假是許多青少年探索興趣、求職打工、參與社交與休閒活動的高峰期，也容易接觸到外界各種誘惑與風險。為了避免青少年落入各項陷阱，像是毒品與詐欺等方面的犯罪，要請警察同仁加強執法。此外，各局處也要嚴格把關青少年易出入場所之消防及公共安全，並加強求職防騙、毒品及詐欺防制等多元宣導，確保青少年暑期健康與安全。

台北市警局長李西河也說，為避免幫派、詐欺集團利用暑假期間招攬、吸收青少年加入從事不法行為，警方將針對毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件列入重點工作加強查緝，同時對網咖、KTV、電子遊戲場、夜店等場所進行巡查與臨檢，適時結合跨局處力量實施第三方警政，加大稽查強度與廣度。

北市警指出，根據統計，暑假期間是青少年詐騙案件的高峰期，尤其是利用網路購物平台低價吸引消費，卻在付款後未收到商品的網路購物詐騙，以及在手機遊戲、虛擬交易中假冒客服或誘導購買虛寶的虛擬遊戲詐騙。

警方呼籲，青少年在暑假期間務必提高網路安全意識，尤其在網路交友、線上購物等情境中，更應謹慎判斷及保護個資，避免洩漏；若青少年兼職打工也應注意是否為合法管道，勿受詐騙集團利用而淪為車手。

台北市政府暑期辦理多元化活動，鼓勵青少年踴躍參與，包括「PaGamO線上電競比賽」及「青春進行式」反毒識詐系列宣導活動等，期望透過寓教於樂的方式，強化青少年對毒品與詐騙的防範意識，營造正向安全的成長環境。

大同分局114年「暑期保護青少年-青春專案」首日擴大臨檢勤務 。（記者王藝菘攝）

大同分局114年「暑期保護青少年-青春專案」首日擴大臨檢勤務 。（記者王藝菘攝）

大同分局114年「暑期保護青少年-青春專案」首日擴大臨檢勤務 。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安今晚前往大同分局參加「青春專案」聯合稽查勤務。（記者王藝菘攝）

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