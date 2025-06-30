6/30 威力彩頭獎摃龜！ 今彩539開1注800萬獎落新北

30日開獎的第114000158期今彩539頭獎開出1注，獎落新北。（本報合成）

2025/06/30 22:24

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕6月30日開獎的第114000158期今彩539頭獎開出1注，由新北市板橋區忠孝路225號1樓「協鑫彩券商行」開出；第114000151期威力彩頭獎摃龜。

第114000052期威力彩中獎號碼為「第一區：01、03、09、15、22、27。第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬元；伍獎共242注中獎，每注可得4000元；陸獎共1675注中獎，每注可得800元；柒獎共3127注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6757注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1933注中獎，每注可得100元；普獎共3萬6319注中獎，每注可得100元。

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第114000158期今彩539中獎號碼為「07、08、11、23、31」。頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共356注中獎，每注可得2萬元；參獎共9991注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬2387注中獎，每注可得50元。

第114000158期39樂合彩中獎號碼為「07、08、11、23、31」。四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共569注中獎，每注可得1萬1250元；二合共2萬6144注中獎，每注可得1500元。

第114000158期3星彩中獎號碼為「016」。壹獎共75注中獎，每注可得5000元。

第114000158期4星彩中獎號碼為「9542」。壹獎共4注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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