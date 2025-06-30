為期2個月「青春專案」啟動 桃園市跨局處擴大臨檢

桃市府30日晚間舉行「暑期保護青少年－青春專案」首日勤務宣示，由副市長蘇俊賓主持，並動員市府8個局處、警力400人，跨局組成市政府聯合稽查小組執行擴大臨檢。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/30 22:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕為期2個月的青春專案啟動，桃市府今（30）日晚間舉行「暑期保護青少年－青春專案」首日勤務宣示，由副市長蘇俊賓主持，並動員市府8個局處、警力400人，跨局組成市政府聯合稽查小組執行擴大臨檢，加強臨檢撞球場、網咖、旅館、棋牌社等，針對青少年無照駕駛等常見風險，警察局也將加強臨檢與攔查。

蘇俊賓表示，桃市府非常重視青春專案，並非視為暑假期間的短周期專案，而是全年度工作的重要檢核點，並以風險預判、曝險預防的角度來看待，不過，暑假期間學校的保護力道減緩，此時適時填補的工作就變得非常重要，過去青春專案常以查察多少青少年可能犯罪場域，目的不是要查到最多的不法行為，是要及時遏阻快要發生的不法行為。

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蘇俊賓強調，青春專案有2大重點，第1是結合各局處資源讓青少年有合法正當有益的選項，包含教育局、文化局、警察局等，針對不同型態、需求的青少年推出相關活動；第2是建立較為精準的風險預判，也就是哪些青少年在哪些條件下可能會有風險，或是接觸到風險資訊或環境，及時地介入及精準查察，這部分則需仰賴各局處及警察單位精準配合。

桃園市警察局長吳坤旭7月將屆齡退休，蘇俊賓表示，吳坤旭從警43年，開了多少次青春專案，想方設法讓多少青少年免於曝險，尤其是及時阻止青少年接觸到詐騙、新興毒品、性暴力犯罪等，他除了代表市長張善政表達祝福，也要給吳坤旭一個大大的擁抱。

警方表示，暑假期間是青少年最容易接觸高風險場所的時機，為讓青少年能在安全、有意義的環境中成長，市府除依中央政策推動青春專案，今年更創新推出特定少年精準宣導方案，透過創新方式及多元合作，深入特定對象，進行反毒、反詐、防制兒少性剝削、性影像及賭博等議題進行精準預防宣導。

警方表示，除了打擊不法，也注重預防與宣導，並鼓勵青少年多從事戶外活動、體驗志工樂趣和打工經驗，市政府特別優化「青春補給站」網頁，一站式整合暑期打工、志工、活動等資訊，讓年輕人能充分利用暑假、自我成長。

桃市府30日晚間舉行「暑期保護青少年－青春專案」首日勤務宣示，由副市長蘇俊賓主持，並動員市府8個局處、警力400人，跨局組成市政府聯合稽查小組執行擴大臨檢。（記者鄭淑婷攝）

「青春專案」首日，桃市府跨局處組成聯合稽查小組，加強臨檢撞球場、網咖、旅館、棋牌社等場所。（警方提供）

桃園市警察局長吳坤旭7月將屆齡退休，蘇俊賓代表市長張善政表達祝福，也要給吳坤旭一個大大的擁抱。（桃市府提供）

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