黑貓女司機刺死男同事 收押不禁見

黑貓宅急便徐姓女駕駛持刀刺死男同事，新北地檢署今晚複訊後依殺人罪嫌聲押禁見徐女。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/30 23:27

首次上稿 22:05

更新時間 23:27（新增收押不禁見）

〔記者王定傳／新北報導〕黑貓宅急便徐姓女駕駛在新北市林口區宏昌街營業所與同事陳男激烈口角後，持刀猛刺陳男胸口，陳男當場中刀倒地，緊急送醫仍不治，警方趕抵逮捕涉案的徐女，新北地檢署今晚複訊後，依殺人罪嫌聲押禁見徐女，新北地院晚間裁定徐女收押但不禁見。

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法院裁定指出，吳女涉犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡及反覆實施之虞，有羈押原因與必要性，裁定羈押，但不禁止接見通信。

警方調查，涉嫌行凶的36歲徐女，與41歲死者陳男同為黑貓宅急便的司機，警方到場逮捕徐女後，查訪得知，兩人長期不睦，常發生爭執、口角。

據了解，今天上午8時許，徐女與陳男疑認為工作分配不均，再度激烈口角，徐女從口袋掏出一把折疊刀攻擊陳男，陳男胸口中刀後倒地，警方趕抵，壓制犯案徐女，查扣兇刀，緊急將陳男送醫仍回天乏術。

陳姓死者與妻子育有2子，長子高中剛畢業，將成為大學新鮮人，陳男是家中經濟支柱，平常相當顧家，對於陳男原本只是去工作，卻遭遇噩耗，趕到醫院的家屬都難以接受陳男驟逝，難掩哀痛。

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