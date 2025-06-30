變態！鞋子裝針孔偷拍國小女童裙底 偷拍狼重判3年6月

彰化謝姓保險業務員晚上變身偷拍狼，在鞋子裝針孔偷排女童裙底，彰化地院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處謝男有期徒刑3年6月。（記者陳冠備攝）

2025/06/30 22:15

〔記者陳冠備／彰化報導〕逛夜市小心裙底風光被拍！彰化一名謝姓保險業務員，利用逛夜市人潮眾多，將針孔攝影機藏在鞋子裡，到處走動尋找偷拍對象，日前他尾隨2名未滿12歲女童時拍到裙底，殊不知女童父親在後全程目睹，當場抓包報警。彰化地院審理，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處謝男有期徒刑3年6月。

判決書指出，2024年5月7日晚間9點多，謝男前往彰化某鄉鎮夜市，他先將針孔攝影機放置在自行挖洞的左腳鞋子中，遙控器則放在右褲袋操控，進入夜市，發現兩名穿著國小制服的姊妹後開始尾隨，他多次抬高左腳鞋子對準裙底偷拍，以此拍攝臀部、大腿及內褲之身體隱私部位等性影像。

但謝男詭異行為都被被女童父親從後方發現，覺得他「一直貼很近，姿勢又超詭異」，當場將其攔下並報警，警方到場發現，謝男鞋子改裝成針孔攝影機及利用遙控器拍攝，當場逮捕。

審理時謝男坦承偷拍，但其辯護律師主張「謝男非師長，與女童無權勢關係，不適用《兒少性剝削條例》但此說法遭法官打臉，當庭勘驗影片駁斥，畫面清晰可見女童身高、制服等特徵，明顯未滿12歲，且被害人在不知情下被偷拍，完全符合「違反意願」要件，痛批謝男「為滿足私慾侵害兒童性隱私權，造成永久心理陰影」。

法官認為，謝男與女童素不相識，卻在公共場所偷拍隱私部位，嚴重危害兒少身心發展，儘管已和解，仍依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑3年6月，並沒收作案用的針孔設備、遙控器及鞋子。

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