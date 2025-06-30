基隆長庚悲痛證實廖育唯醫師上坪溪泛舟溺斃 同仁哽咽震驚

基隆長庚醫院。（資料照）

2025/06/30 20:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆長庚醫院今天（30日）傍晚透過聲明稿指出，昨天（29日）上午與6名友人前往新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟，不慎翻船溺斃的廖姓男子，經查證後，證實是基隆長庚醫院直腸肛門科廖育唯醫師，全院同仁深感悲痛與不捨，院方全力協助廖醫師家屬處理後續事宜，同時妥善安排原由廖醫師診治病人的後續醫療照護。

不幸溺斃的廖育唯，是基隆長庚醫院直腸肛門科醫師，從長庚大學中醫學系及醫學雙主修畢業後，分別在林口長庚、嘉義長庚及基隆長庚。聽到消息的基隆長庚醫院的同事都相當震驚，還有人哽咽著說不出話來；對於廖育唯的印象，都稱讚他是一位好醫師，很替病人著想，沒想到卻因為熱愛戶外運動的陽光男醫師，被湍急的溪水往下游捲，年輕生命就此殞落。

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基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，廖醫師從事戶外活動時溺斃，代表同仁致上哀悼。廖醫師在醫院服務多年，是深獲好評的醫師，對病患的照顧，在學術專業上都有非常傑出的表現。詹益聖說，廖醫師的過世，對院方和病人都是莫大的損失，院方會針對廖醫師的病人，安排其他同仁給予最好的照顧，並對家屬盡最大的關懷，並提醒所有同仁，院外活動一定要注意自身的安全。

一個在長庚醫院服務的醫護同仁「江小蛇」在臉書貼文指出，「禮拜六（28日）還在刀房看到你，每次我們大家都跟你都嘴來嘴去…，放颱風假你穿藍白拖來醫院，只為了幫一位從宜蘭來的病人做大腸鏡！你推機器、你看完還洗鏡子！PR開長刀都會留下來幫忙的你……記憶還猶新，聽你從前分享挑戰百岳、攀岩垂降、找秘境、再到聖母峰，都能完攻的你！！不敢相信意外的事實…」

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