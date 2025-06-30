離奇！新北山區有無名背包 警搜查驚見人類大腿骨

警方在現場找到遺骸。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/30 19:48

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市金山警分局26日接獲兩名勘查地質的人員報案指出，位於八煙野溪溫泉步道的溪床，有發現一只背包，擔心失主發生意外，請警方協助尋找。警方隔日一早到場勘驗，發現周邊居然有遺骸，隨即進行採證，並交由殯葬業者移置。偵辦人員比對資料後發現，一名婦人於2020年於該區失蹤，目前已連繫家屬比對身分，並釐清死亡原因。

警方於26日接獲李、潘姓地質調查人員通報後，請兩人到派出所製作筆錄；另一名陳姓山友則於同日拾走背包內錢包及眼鏡，並在臉書登山社團內張貼詢問，是否有山友知道遺失物的物主為何人。

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偵辦人員隔日派員前往現場勘驗，發現野溪溫泉旁草叢有人類大腿骨及一根穿著登山鞋的小腿骨，周遭有登山背包、雨衣、登山杖。發現陳男的貼文後，也請他到派出所製作筆錄。無奈的是，背包、錢包內都沒有能夠證明死者身分文件。

金山警方積極比對失蹤人口，發現2020年有一名婦人在八煙野溪失蹤，比照現場狀況，認為應該是許姓女子的母親，隨即通知許女到場辨識；但許女卻表示遺物並非母親所有，但同意進行DNA比對。

新北地檢署檢察官相驗後，將採集相關部位進行DNA比對，目前比對結果尚未出爐，遺體暫為無名屍處理冰存，死亡時間及原因則待進一步釐清。

警方在現場找到遺骸、衣物等遺物。（記者吳昇儒翻攝）

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