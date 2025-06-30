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    國民法官參與審判後 對司法信任度高達98.7％

    參與過國民法官制的民眾，信任司法的比例高達98.7％。（資料照）

    參與過國民法官制的民眾，信任司法的比例高達98.7％。（資料照）

    2025/06/30 18:36

    〔記者張文川／台北報導〕國民法官制度實施邁入第3年，司法院今公布去年度國民法官問卷調查結果報告，結果顯示，參與過國民法官制的民眾，信任司法的比例高達98.7％，而參與過評議的國民法官、備位國民法官，對於終局評議的整體感受「良好」程度更高達99.2%。

    司法院指出，2024年度依國民法官制度的審結案件比前年大幅增長，調查範圍包括63件案件，對象包括3618位候選國民法官、378位國民法官、179位備位國民法官，總計回收6932份有效問卷，包括「選任程序前」3515份、「選任程序後」2860份，「評議判決後」557份。

    問卷統計結果顯示，國民法官及備位國民法官於參與審判後，表示願意再次擔任國民法官者高達95.3%，相較於參與前的91.7%，上升3.6%，其中「非常願意」者更是上升成長21.9%。

    在司法審判信任度方面，審前已有89.8%的國民法官、備位國民法官表示信任司法，審後則上升至98.7％。

    在整體感受或評價部分，國民法官、備位國民法官表示「感受良好」者多達9成，對於終局評議的整體感受，良好程度更是高達99.2%。

    對於審理過程中的爭點說明、證據調查程序、法律概念是否容易理解，也各有高達98.7%、98.8%及97.6%認為「容易理解」。

    對於影響參與審判意願的顧慮，均呈現參與後下降的趨勢，突顯國民法官制的各項配套措施，貼合實際需求日益完備，但國民法官對於政府應強化保護的配套措施，仍高度重視，尤其以「個人資料保護」與「人身安全保障」最受關注。

    司法院認為，國民法官與備位國民法官對於法官、檢察官及辯護人的整體評價為「良好」者分別高達99.2%、98.4%及88.3%，顯示審、檢、辯3方對於國民法官制度的運作，日益穩健順暢，國民法官也均能於眼見耳聞證據調查及辯論等法庭活動後，迅速掌握案件情節及爭點，即時形成鮮明心證。

    司法院說明，綜觀問卷調查結果，去年度國民法官制度運作已日益成熟，案件數量與參與人數持續成長，整體案件困難度雖因複數被告及否認犯罪案件增多，而漸趨複雜，然在審、檢、辯3方徹底落實爭點整理，並以爭點為中心進行集中、迅速的證據調查及辯論下，國民法官均能有效掌握審理核心，獲致良好之審理及評議體驗。

    司法院表示，日後將持續深入分析問卷資料，評估制度效能，作為調調整政策與配套措施的參考，以促使國民法官制更為完善。

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