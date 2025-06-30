南投農業處科長謝在郎涉貪瀆 起訴續押

南投縣政府農業處農牧防疫科科長涉貪被起訴，南投地院裁定繼續羈押。（資料照）

2025/06/30 18:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣府農業處畜牧防疫科長謝在郎，從2015年起明知位在國姓、埔里、草屯、竹山等6家畜禽飼養場，核發登記證早已失效的業者展延許可，業者得以續營、出售、出租，圖利業者金額達3977萬餘元，而謝在郎並向竹山兩場業者收賄11萬餘元，南投地檢署以違反貪污治罪條例罪嫌起訴，南投地院也裁定謝繼續羈押。

南投地檢署偵辦謝在郎涉貪案，今年2月20日向南投地院聲請收押禁見獲准，承辦檢察官經多月偵辦，近日偵結起訴，謝在郎被依涉犯貪污治罪條例之違背職務收賄、不違背職務收賄、對主管事務圖利等罪嫌起訴；而其中有1場有參與的劉姓技士則被依對主管事務圖利罪嫌起訴。

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起訴書指出，謝在郎從2015年起國姓鄉、埔里、草屯、竹山等6家畜禽飼養場，有的是未依法提前申請或未附相關合約資料，有的是則不想再養豬而不再申請，6家因而登記失效，後來業者陸續找到謝在郎，謝在郎讓業者重新申請，後來即核發登記證。其中4家業者因此繼續經營，或出售者得以提高價格出售，買主也得以繼續經營，不僅免罰款且有獲得政府補助，共圖利業者1231萬餘元。此外還有竹山兩場也以此方式展延，圖利業者2746萬，且收賄11萬餘元。

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