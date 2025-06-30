不怕罰？中壢警日抓52件超速 2汽機車超速88、60公里最離譜

今年1月迄今，中壢轄內事故熱點與易超速路段事故，超速違規已舉發9400餘件。（中壢警分局提供）

2025/06/30 20:37

〔記者李容萍／桃園報導〕「十次車禍，九次快！」交通事故發生機率及嚴重程度往往與行車速度成正比。桃園市警察局中壢警分局暑假到來防飆車，分析中壢轄區事故熱點、易超速路段以超速違規最嚴重，經統計今年1至6月底取締汽機車超速違規舉發逾9400件、日平均取締52件，其中，有1輛轎車、1輛重機在速限50公里的中壢區新生路、月桃路段，竟飆速達138公里、110公里超速規違最嚴重，罰款至少1萬2000元和吊扣牌照6個月。

中壢警分局防制超速發生事故，盤點轄區事故熱點包括延平路和中山路、環中東路和龍岡路、中園路套南園二路及高鐵南路和聖德路，以及最易超速事故的新生路、高鐵南路、月桃路路段。

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今年1月迄今，中壢轄內事故熱點與易超速路段事故，超速違規已舉發9400餘件，其中260件為超過速限40公里以上路段卻開車嚴重超速40公里以上，違規超段最嚴重，今年4月發生外送員因車速過快閃避不及，發生A1死亡車禍。

警方發現部分汽機車主或民眾，因為駕駛習慣不良屢遭舉發，一名車主竟在一週內3度遭警方查獲嚴重超速取締罰款，甚至在中壢新生路段，今年竟有一名轎車車主在速限50公里的新生路段，竟被警方偵測車速達138公里，嚴重超速88公里；一輛機車騎士在限速50公里的月桃路段，飆速110公里，嚴重超速60公里。

依據道路交通處罰條例規定，未依規定時速行駛者開罰1200至2400元罰鍰，超過規定時速40公里以上屬於嚴重超速，面臨高達1萬2000元至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，及參加道路交通安全講習3小時。

中壢警分局長林鼎泰表示，交通安全靠大家，減速就是最基本的自我保護。「安全是回家唯一的方式，珍愛家人請減速慢行」，也請民眾主動提醒身邊親友共同遵守交通規則，營造更安全的行車環境。

另外提醒，同一輛車若違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上，或行經一個路口以上，均可能被連續舉發開單罰錢，呼籲用路人駕駛汽車，依速限行駛，千萬不要心存僥倖。

今年1月迄今，中壢轄內事故熱點與易超速路段事故，超速違規已舉發9400餘件。（中壢警分局提供）

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