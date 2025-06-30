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    泰國乾燥花藏大麻花！ 刑事局破竹聯幫跨國販毒集團

    警方搜出夾藏乾燥花內的大麻花毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出夾藏乾燥花內的大麻花毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/06/30 18:23

    〔記者姚岳宏／台北報導〕有竹聯幫背景的39歲黃姓男子，從泰國以航空郵包進口大麻花等毒品，再找來越南籍阮姓男子負責收貨，由黃男將大麻花萃取成大麻油及灌注電子煙彈內，在大台中地區販賣得利，警方循線逮黃男等11嫌，搜出逾8公斤各式大麻毒品，主嫌黃男訊後遭羈押，正擴大追查毒品流向及背後金主。

    刑事警察局偵三大隊日前接獲通報，從泰國寄出的「泰國乾燥花」國際包裹裡面夾藏大麻毒品，毛重約1.3公斤，經埋伏鎖定39歲連姓男子透過送貨員及人頭收貨，警方循線在台北市永春捷運站附近逮捕連男，從他手機鑑識發現，他近來密集與黃男聯絡。

    警方彙整情資，查知連男多次搭乘高鐵，從台北到台中與黃男見面，經專案小組埋伏蒐證，發動第2、3波查緝行動，拘提幕後主嫌黃男、黃男女友陳女、越南籍阮姓男子等10人到案；調查發現，黃男分工細膩，除指揮旗下成員運輸、販賣毒品及製造煙彈，更利用越南籍移工阮男以埋包方式設置層層斷點，以躲避警方查緝。

    警方先後在連男身上及住處，查獲總毛重1.3公斤的大麻花、第一級毒品古柯鹼毛重215.6公克，後在黃男住處搜出近4公斤的大麻花、2.8公斤的大麻油及毒咖啡包325包等大量毒品，及分裝針筒、空煙彈及現金新台幣79萬元等證物。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出夾藏乾燥花內的大麻花毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出夾藏乾燥花內的大麻花毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出毒咖啡包。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出毒咖啡包。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在黃男住處搜出各式大麻毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在黃男住處搜出各式大麻毒品。（記者姚岳宏翻攝）

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