台中大里模擬美食街瓦斯氣爆 搶救大量傷患場面逼真

台中市消防局第三救災救護大隊，今天在大里異想新樂園，模擬瓦斯氣爆傷患搶救，場面相當逼真。（記者陳建志攝）

2025/06/30 20:25

〔記者陳建志／台中報導〕台中新光三越瓦斯氣爆讓人心驚，為了模擬、演練災害發生時的大量傷患救護，台中市政府消防局第三救災救護大隊今天與台中軟體園區的大里藝術廣場、異想新樂園聯手舉辦消防搶救演練，模擬地下二樓美食街發生瓦斯氣爆，造成火災與人員傷亡，現場躺臥大量傷患，還出動穿越機、噴水機器人，場面相當逼真。

台中軟體園區大里藝術廣場B2的異想新樂園，佔地約3000坪，為台灣最大型的室內親子樂園，假日或寒暑假期間，聚集人潮可達數千人，為了模擬大量傷患的救護，今天下午模擬地下二樓美食街在營業尖峰時段發生瓦斯氣爆，造成火災與人員傷亡等多重災情。

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現場模擬瓦斯氣爆後，引發裝潢物噴飛傷人、多人壓困、燒燙傷與創傷等狀況，現場出動多項高效救災設備與專業搶救編組進行即時應變。

台中市消防局第三救災救護大隊大隊長詹仁傑表示，這場震撼演練可提升消防局人員對複雜災害現場的應變實務經驗、測試最新救災設備在真實情境中的效能、強化企業與消防單位間的協同作戰與通報流程、驗證大量傷病患的應變啟動與分流處理能力、提升企業本身對場所消防安全的重視與應對機制等重點，並讓現場遊客親身體會到「防災，是每一個人的事」。

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