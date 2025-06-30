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    首頁　>　社會

    北埔綠世界附近遊覽車翻覆 司機命危女乘客受傷

    新竹縣台3線近北埔綠世界的路段傍晚發生遊覽車翻覆，車上2人1命危1傷。（讀者提供）

    新竹縣台3線近北埔綠世界的路段傍晚發生遊覽車翻覆，車上2人1命危1傷。（讀者提供）

    2025/06/30 18:42

    首次上稿17:48
    更新時間18:42（新增案情）

    〔記者黃美珠／新竹報導〕台3線新竹縣北埔綠世界附近、北上79公里處，今天下午快5點發生1起遊覽車翻覆意外，事發時車上僅有60歲的陳姓男駕駛和另名60歲女乘客，並無其他乘客，2人一度受困，司機被救出後已經失去生命跡象，性命垂危被火速送醫，女乘客也受傷被送往救治，所幸意識清楚，確實發生原因還待警方釐清。

    不過竹東警分局北埔分駐所初步調查發現，這輛車號KAC-788協龍旅行社的遊覽車，車籍在台北。今天由陳男載客從淡水到北埔一日遊，下午返程的時候在竹東鎮下公館地區發生碰撞意外，車上的乘客除1名醉酒後睡著的女乘客之外，統統在竹東就已經下車換車離開。

    負責處理這起車禍的下公館派出所員警要求陳姓遊覽車司機，先把事故車輛開到不妨害交通的地方停妥後再做後續的處理，但是不知道何因，司機竟然沿著台3線往南行駛，到了接近北埔綠世界處的下坡路段，原因不明突然車子失控往北上車道衝去，先是擦撞到幾輛汽機車後直接撞上北上車道外的護欄，最後翻覆。

    警方說，遊覽車上就陳姓駕駛，跟醉酒並未在第1起事故之後下車離開的女乘客，目前雙雙送醫搶救中，陳男在第一時間已經失去呼吸心跳，性命垂危。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    翻覆的遊覽車今天從淡水載客到北埔一日遊，沒想到下午返程先後發生車禍，最後翻覆在台3線上。（竹縣府消防局提供）

    翻覆的遊覽車今天從淡水載客到北埔一日遊，沒想到下午返程先後發生車禍，最後翻覆在台3線上。（竹縣府消防局提供）

    遊覽車因為翻覆前半小時左右剛發生事故，所以翻車時車上只有司機和醉酒女乘客2人，先後被救出。（竹縣府消防局提供）

    遊覽車因為翻覆前半小時左右剛發生事故，所以翻車時車上只有司機和醉酒女乘客2人，先後被救出。（竹縣府消防局提供）

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