喬友大火痛失勇消！ AI相助讓無線電訊息不再漏接

彰化縣消防局建立大型救災現場的安全管制站，資訊完全透明化。（彰化縣消防局提供）

2025/06/30 18:03

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市防疫旅館喬友大樓火災滿4週年，為避免殉職勇消陳志帆無線電斷訊憾事再度重演，彰化縣消防局表示，除了購買移動式無線電中繼台，並且每人都有專屬無線電手提台，一旦倒地就會自動發訊警示，並透過AI進行科技辨識轉譯成文字，讓求救無線電不再被漏接！

除了無線電全面升級，不讓救災人員深陷斷訊險境，彰化縣消防局也全面檢討救災現場的安全管理作業，設立專責專人的安全官制度，安全官專責管控救災人員的進出與待命，所有人員一到場，務必以管制名牌進行報到，讓管制站資訊完全透明，包括氣瓶氣量可續用氣量與時間，人員入場的時間，全都一一完成登記與管理。

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消防局強調，只要火場設置安全管制站，就由安全官專人進駐，包括入火場人員的安全裝備再度確認檢查，以及隨時檢視入火場人員氣瓶可再使用時間。由於大型火場必須有人員接班打火，為確保人力充足與休息，也同步建立休息區制度，讓就災人員可以適度輪替，避免頻繁進入火場搜救所造成的危險。

彰化縣消防局長施順仁指出，針對無線電方面，目前全縣消防單位都全面配置個人無線電專屬手提台，也就是把個人代碼燒錄到無線電系統中，只要隊員使用自己的無線電，接收端就會出現發話端的名字，尤其是具有倒地警示功能，可以自動發出訊息通知現場救災人員，可以即刻救援。

施順仁強調，由於建物也可能有訊號死角，或是傳遞受阻，全縣購買15組「移動式無線電中繼台」，讓無線電訊息不再斷訊，當大型火災現場通訊爆量時，再透過AI助力，可以把無線電通訊內容直接轉譯成文字，避免遺漏重要訊息。

彰化縣消防局建立大型救災現場的安全管制站，資訊完全透明化。（彰化縣消防局提供）

透過AI科技，可以立即把無線電訊息轉譯成文字。 （彰化縣政府提供）

透過AI科技，可以立即把無線電訊息轉譯成文字。 （彰化縣政府提供）

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