刺死技術長！ 雲云科技董事長曾志新移審認罪「判多久都接受」

雲云科技董事長曾志新（中），今年3月當眾殺害梁姓技術長，北檢今天起訴，移審台北地院，法官裁定續押3個月。（記者張文川攝）

2025/06/30 17:51

〔記者張文川／台北報導〕台北市「雲云科技」董事長曾志新，因與梁姓技術長因工作之事屢生摩擦嫌隙，竟起殺意，今年3月7日預藏主廚刀，在公司開會時動手刺死梁男，台北地檢署今依殺人罪起訴，移審台北地院，北院國民法庭承審法官下午開庭接押，曾男坦認全部犯行，不爭執起訴內容，法官認為他涉犯殺人重罪，行凶後有自殘行為，有逃亡、滅證之虞，有羈押理由與必要，諭知續押3個月但解除禁見。

曾志新企圖自殘恐逃亡、滅證 續押不禁見

曾男當庭表示，對於傷害奪去被害人的生命、剝奪其家庭的幸福，感到非常抱歉，他非常後悔，對於是否續押，他沒有意見，靜候司法判決，「無論判多重我都坦然接受」，也會想辦法賠償彌補死者家屬。

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律師補充說曾男對於自己的罪責感到後悔、自責不已，願對死者家屬提供最大的賠償，也再次向家屬和社會大眾表達最大的誠意，他不爭執起訴所載的全部犯罪事實，自白認罪，是否羈押也尊重法院判斷。

檢察官認為，曾男為預謀殺人，手段凶殘，涉犯重罪，犯後有自戕行為，他身為企業負責人，有相當的逃亡資力，建請法院繼續羈押，但無須禁見。

法官諭知，曾男涉犯殺人重罪嫌疑重大，雖坦認全部犯行，但他犯後有自殘的情況，可見他有逃亡、滅證（被告亦是證人）之虞，沒有其他手段可替代羈押，曾男身體健康，沒有不可羈押的理由，有羈押原因與必要，諭知羈押但不禁見，為期3個月。

北檢調查，52歲曾志新與51歲梁姓技術長因工作之事屢生摩擦、嫌隙，梁男有意離職，梁男即起殺心，但還在猶豫，今年2月即買一把西式主廚刀備用，3月6日梁男在社群發表離職文，文中大肆批評曾男的領導統御。

3月7日下午曾、梁等人員在公司會議室開會討論離職交接事宜，曾男希望梁刪文，但梁男僅說會考慮，曾男起殺意，趁梁與人資主管商討時，繞到梁男身後，從左胸前口袋掏出30公分長的主廚刀，猛刺梁男至少9刀，送醫不治。

曾男行凶後，隨即持刀對準自己嘴部猛刺1刀，人資長與2名員工合力制止並卸除刀子，他除口腔受創，左手動脈也中刀大量出血，手術後住院治療10天，出院後被移送羈押，今起訴移審後續押。

雲云科技董事長曾志新（中），今年3月當眾殺害梁姓技術長，北檢今天起訴，移審台北地院，法官裁定續押3個月。（記者張文川攝）

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