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    區隊長帶女學生私會成功嶺禁假男友 警專：歸建消防署建議記過

    成功嶺替代役訓練中心遭爆料，有警專幹部私下帶役男女友入營，騙過安檢哨兵進入營區約會。（資料照）

    成功嶺替代役訓練中心遭爆料，有警專幹部私下帶役男女友入營，騙過安檢哨兵進入營區約會。（資料照）

    2025/06/30 17:58

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台灣警察專科學校一名顏姓區代理隊長，本月26日利用職權之便，謊稱張姓警專女學生是警職英文老師，騙過成功嶺大門安檢哨兵進入營區，私自在辦公室幽會受到禁假處分的陳姓役男，此事經本報揭露後，警專今下午發布新聞稿指出，顏姓代理區隊長已嚴重違反本校紀律要求，將立即陳報歸建消防署，並建議核予記過以上處分。

    據了解，陳姓警專生為42期消防安全科畢業，本月23日在成功嶺接受警校生第266梯次替代役基礎訓練，陳男因故受禁假處分，其同樣為警專同學的張姓女友因擔心、想念，要求警專派遣到成功嶺的顏姓區隊長載她進入營區。

    而顏姓區隊長26日在營區門口誆騙安檢哨兵張女是警職英文老師，讓她進入營區，並讓原本應該在教室上EMT初期救護課程的陳姓役男，以校方「約談」名義讓他離開教室，再將他們帶入專門辦公室休息。

    對此，警專表示，顏姓代理區隊長以不誠實理由、手段，矇騙成功嶺衛哨帶本校畢業女校友進入營區，探視其正受替代役訓練的男友，其行為已嚴重違反本校紀律要求，將立即陳報消防署歸建新北市消防局，並建請核予顏員記過以上處分，另追究本校學生總隊連帶監督不周責任。

    警專強調，將配合內政部替代役訓練中心任何調查，並尊重依軍紀要求所為一切處置，同時檢討本校駐班人員派遣官長責任，另檢討及建立爾後駐班人員相關適切資格與條件。

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