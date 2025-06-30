為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前嘉縣議員邱銀海判6年半 稱「警察像流氓」等爭議言行不斷

    國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海。（資料照）

    國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海。（資料照）

    2025/06/30 19:53

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海被控詐領助理費、非法掩埋事業廢棄物及非法寄藏子彈，嘉義地方法院一審判應執行6年6個月徒刑。由於邱銀海任內爭議很多，包括在縣政總質詢時向備詢的縣警局長廖宗山兩度指稱「警察好像是組織流氓」，引發軒然大波。另非法掩埋混合廢棄物被查獲時，公然向執行公務的環保人員施暴。這次被判處6年半徒刑，地方人士多表示不意外。

    邱銀海2019年6月19日質詢時語出驚人，向備詢台的縣警局長廖宗山指稱有百姓在講「警察好像組織流氓」，正常應該是要警民一家親，值勤態度不太好，好像犯重案，「好像殺人犯」，態度很差，「這是什麼原因？」會後對於縣警局會後發佈聲明指他「無的放矢」，邱銀海說「不必回應」。

    另財務陷入窘境的邱銀海，鋌而走險從事非法掩埋混合廢棄物，2021年9月間與執行公務的嘉義縣環保局稽查人員蘇姓男子發生爭執，進而出手毆打蘇男成傷，傷害部分，因雙方已和解，邱銀海被檢方依妨害公務罪嫌提起公訴。

    據了解，從事檳榔批發的邱銀海，從中埔鄉代轉換跑道選上議員後，因經濟每況愈下，接連犯下非法掩埋混合廢棄物與詐領縣議會公費助理補助費等罪行，2022年尋求連任時只拿到2621票，比第一次當選的4386票少了許多，如今又遭判刑，地方人士感到不勝唏噓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播