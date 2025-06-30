前嘉縣議員邱銀海判6年半 稱「警察像流氓」等爭議言行不斷

國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海。（資料照）

2025/06/30 19:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨籍前嘉義縣議員邱銀海被控詐領助理費、非法掩埋事業廢棄物及非法寄藏子彈，嘉義地方法院一審判應執行6年6個月徒刑。由於邱銀海任內爭議很多，包括在縣政總質詢時向備詢的縣警局長廖宗山兩度指稱「警察好像是組織流氓」，引發軒然大波。另非法掩埋混合廢棄物被查獲時，公然向執行公務的環保人員施暴。這次被判處6年半徒刑，地方人士多表示不意外。

邱銀海2019年6月19日質詢時語出驚人，向備詢台的縣警局長廖宗山指稱有百姓在講「警察好像組織流氓」，正常應該是要警民一家親，值勤態度不太好，好像犯重案，「好像殺人犯」，態度很差，「這是什麼原因？」會後對於縣警局會後發佈聲明指他「無的放矢」，邱銀海說「不必回應」。

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另財務陷入窘境的邱銀海，鋌而走險從事非法掩埋混合廢棄物，2021年9月間與執行公務的嘉義縣環保局稽查人員蘇姓男子發生爭執，進而出手毆打蘇男成傷，傷害部分，因雙方已和解，邱銀海被檢方依妨害公務罪嫌提起公訴。

據了解，從事檳榔批發的邱銀海，從中埔鄉代轉換跑道選上議員後，因經濟每況愈下，接連犯下非法掩埋混合廢棄物與詐領縣議會公費助理補助費等罪行，2022年尋求連任時只拿到2621票，比第一次當選的4386票少了許多，如今又遭判刑，地方人士感到不勝唏噓。

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