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    國3南下木柵隧道2車碰撞 休旅車四輪朝天2駕駛受傷

    國道3號南下22公里木柵隧道內發生車禍，造成休旅車翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

    國道3號南下22公里木柵隧道內發生車禍，造成休旅車翻覆。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/30 16:41

    〔記者陸運鋒／台北報導〕國道3號南下22公里木柵隧道內，今天下午3時許發生翻車事故，一名年約50歲女子駕駛休旅車，與30多歲小貨車駕駛發生碰撞，導致休旅車四輪朝天翻覆，台北市消防局出動多名警消趕抵時，女駕駛已自行爬出車外，便協助貨車駕駛脫困，並將2名受傷駕駛送往醫院治療，所幸沒有生命危險。

    北市消是於今天下午3時許，獲報國3南下木柵隧道發生事故後，立即出動消防車2輛、救護車2輛及9名消防人員趕往現場，抵達時，發現休旅車翻覆，但女駕駛已自行爬出車外，但小貨車因車頭變形，造成男駕駛腿部遭到夾住，隨後由消防人員破壞車體協助脫困。

    國道警方初步了解，28歲賴男駕駛小貨車行經該路段時，疑似未注意前方車輛減速，為閃避前車往內側車道偏移，撞上前方56歲陳姓女子駕駛的休旅車，造成休旅車翻覆而肇事。

    據查，事故發生後，車體零件散落一地，一度影響2線車道，已由國道警方交管疏導交通，並將事故排除，而賴、陳2名駕駛皆無飲酒，肢體均受到擦挫傷、意識清楚，分別送往台北市立萬芳及台北醫學大學附設醫院治療，至於肇事責任歸屬及車禍原因，仍有待國道警方釐清。

    國道3號南下22公里木柵隧道內，今天下午3時許發生休旅車與小貨車車禍，造成休旅車翻覆意外。（記者陸運鋒翻攝）

    國道3號南下22公里木柵隧道內，今天下午3時許發生休旅車與小貨車車禍，造成休旅車翻覆意外。（記者陸運鋒翻攝）

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