前嘉縣議員邱銀海詐領助理費等 判刑6年6月

前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海詐領助理費等案，一審判刑6年6月。（資料照）

2025/06/30 16:43

〔記者王善嬿／嘉義報導〕前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海被控以人頭詐領助理費，還犯下非法處理廢棄物、非法寄藏子彈等罪，嘉義地方法院今審結，一審判處應執行有期徒刑6年6月，褫奪公權4年。

嘉義地檢署起訴指出，邱銀海2018年當選嘉義縣第19屆議員後，以陳女等3人的人頭，詐領縣議會公費助理補助費及慰問金，3年多來獲不法所得90萬9346元，用以支應實際1名助理薪資及相關費用後，其餘都由邱銀海提領花用。

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嘉檢還查出，邱銀海因積欠龐大債務、亟需資金，自2021年5月2日起，與駱姓友人與非法廢棄物清除處理業者往來，提供中埔鄉深坑段土地，供非法業者傾倒堆置廢棄物，檢警獲報上門搜索，在邱銀海住處查獲其藏放非制式散彈。

嘉義地院法官審理，審酌邱銀海身為民意代表，應廉潔自持、恪遵法令，為民表率，誠實報領助理補助費，竟以浮報助理薪資方式，非法詐領助理補助費，審酌偵查中邱銀海坦承犯行，並繳回犯罪所得，依犯公務員利用職務機會詐領財物罪，判刑3年8月，褫奪公權4年；邱銀海犯非法處理廢棄物罪分別判刑2年2月、2年6月。又犯非法寄藏子彈罪，判刑1年，併科罰金6萬元，可易服勞役。有期徒刑部分，應執行6年6月。

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