為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前嘉縣議員邱銀海詐領助理費等 判刑6年6月

    前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海詐領助理費等案，一審判刑6年6月。（資料照）

    前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海詐領助理費等案，一審判刑6年6月。（資料照）

    2025/06/30 16:43

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕前國民黨籍嘉義縣議員邱銀海被控以人頭詐領助理費，還犯下非法處理廢棄物、非法寄藏子彈等罪，嘉義地方法院今審結，一審判處應執行有期徒刑6年6月，褫奪公權4年。

    嘉義地檢署起訴指出，邱銀海2018年當選嘉義縣第19屆議員後，以陳女等3人的人頭，詐領縣議會公費助理補助費及慰問金，3年多來獲不法所得90萬9346元，用以支應實際1名助理薪資及相關費用後，其餘都由邱銀海提領花用。

    嘉檢還查出，邱銀海因積欠龐大債務、亟需資金，自2021年5月2日起，與駱姓友人與非法廢棄物清除處理業者往來，提供中埔鄉深坑段土地，供非法業者傾倒堆置廢棄物，檢警獲報上門搜索，在邱銀海住處查獲其藏放非制式散彈。

    嘉義地院法官審理，審酌邱銀海身為民意代表，應廉潔自持、恪遵法令，為民表率，誠實報領助理補助費，竟以浮報助理薪資方式，非法詐領助理補助費，審酌偵查中邱銀海坦承犯行，並繳回犯罪所得，依犯公務員利用職務機會詐領財物罪，判刑3年8月，褫奪公權4年；邱銀海犯非法處理廢棄物罪分別判刑2年2月、2年6月。又犯非法寄藏子彈罪，判刑1年，併科罰金6萬元，可易服勞役。有期徒刑部分，應執行6年6月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播