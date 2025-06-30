池上日暉國際渡假村董座遭爆「官商勾結」 日暉：依法行事

日暉渡假村二館在建築時，與建商發生糾紛，目前上訴中。（記者劉人瑋翻攝）

2025/06/30 18:34

〔記者劉人瑋／台東報導〕位於台東池上鄉的日暉國際渡假村，董事長鄭越才今遭週刊爆出，疑似在台東縣政府的護航下，將過期建照迅速換新，只輕罰60萬元。此外還積欠、拒付1300萬工程尾款。為此，台東縣政府回應指控子虛烏有，強調合法合規，並未護航；日暉透過律師表示，一切依法行事，案件已上訴至最高法院。

週刊報導，營造業林姓業投訴，日暉董事長鄭越才在日暉渡假村二館的增建案積欠上千萬元的工程尾款，經提告、法院也判鄭敗訴，但鄭居然能不付。日暉渡假村二館在興建過程中，因遭民眾檢舉空氣汙染，台東縣府環保局也曾派員察看，在明知建照過期也未勒令停工，台東縣府最後還以偽造文書的方式讓鄭取得新建照，之後鄭越才卻開始挑毛病，拒付千萬元的大工程尾款。

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據週刊報導，林姓業者稱，2014年6月申請「建築工程勘驗」，縣府的申報書竟記載「同年1月、3月、4月勘驗完成」。且在申報竣工後，台東縣政府消防局才發文通知，核可「變更設計消防安全設備圖說審查案」。讓他痛批台東縣府包庇、圖利日暉集團。

日暉透過律師強調一切合法合規，「日暉不是唯一被業者所告」，且事實也與業者陳述相反，光是日暉、台東縣府等許多單位就被業者提告、檢舉到調查站，建築師和土木技師則是業者在新北提告，但沒有一件告贏，至於日暉欠款一事，一審二審皆是1300多萬，去年年底上訴至最高法院。

律師補充，先前法官以「如今都能營業，也代表林姓業者工程已完成主體，不算延宕」，但如今狀況是因為日暉收不了林姓業者不點交、不驗收，這才另行發包，否則只是一個工地，根本不算完工。

至於後來另找建商收尾，這又涉及被縣府罰60萬元一事，台東縣府表示，本案就是原建照因建商未能完工，日暉再請第二張建照完成，但現況已有建物（先行動工）而罰錢，完工後就再重送建築安全鑑定報告。至於週刊上所訴建照內刊驗紀錄表中，括號日期比勘驗日期還晚，文號連號，可見都是整批掛號，不存在先後問題，「被描述成什麼時光機，都是子虛烏有」。

日暉渡假村二館在建築時，與建商發生糾紛，目前上訴中。（記者劉人瑋翻攝）

日暉渡假村二館在建築時，與建商發生糾紛，目前上訴中。（記者劉人瑋翻攝）

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