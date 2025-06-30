宅配女司機疑伏擊預謀殺人 死者妻子哀戚偵訊

2025/06/30 16:22

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林口區黑貓宅急便轉運中心，今天傳出凶殺案，徐姓女司機因與同事陳男宿怨、嫌隙，且不滿工作分配不均，徐女又常遭同事詬病弄髒共用貨車，今天上班後埋伏在門口，見陳男上前，將他撲倒在地，掏出口袋中摺疊刀猛刺，陳男頸部、胸部重創，大失血送醫仍不治，警方不排除徐女預謀殺人，但犯案後拒不應訊，相當冷血。

而遭遇丈夫遭殺害噩耗的陳妻，稍早從醫院感抵林口分局，面情憔悴、眼睛紅腫，面對媒體追問，她表示先做完筆錄，隨即由偵查隊長陪同，進入偵訊。

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警方查訪，行凶的36歲徐女與死者41歲陳男均為物流司機，公司有時分配兩人共用物流車，但陳男等同事認為，接手徐女的用車後，認為徐女沒收拾，衛生習慣不佳，把車內及車斗弄得髒亂不堪，徐、與多名同事常口角，但與陳男口角次數較多，且因工作分配問題，徐女認為陳男針對她。

據透露，徐女任職10年，陳男到職約3年，徐女認為她較資深，不滿資淺的陳男常嫌棄她，似乎在針對她，所以常發生爭執，越吵越嚴重，兩人口角中，徐女疑曾嗆聲陳男等同事。

今天上午8時許，徐女疑懷恨在心，上班後刻意在門口旁埋伏，見到陳男走上前，徐女突然衝出撲倒他，掏出摺疊刀將他壓制在地，猛刺陳男頸部、胸部，陳男中刀當場血流如注倒地；同事見狀拉開兩人，連忙報案，但陳男大量失血，現場失去生命徵象，警方趕抵，壓制犯案徐女，查扣兇刀，緊急將陳男送醫仍回天乏術。

據了解，死者育有兩子，為家中慈父及經濟支柱，長子剛從高中畢業，陳男還臉書上與眾人分享愛子畢業好消息，未料今天正常上班，卻遭遇噩耗，陳妻哭腫臉，趕抵分局製作筆錄，令人不捨。

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