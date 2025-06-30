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    女子一下計程車遭3男強押載走？警循線找到人原因曝

    黃姓女子因不願接陳姓男友電話，雙方因此發生爭執，最後黃女被陳男載走。（取自臉書社團爆料公社）

    黃姓女子因不願接陳姓男友電話，雙方因此發生爭執，最後黃女被陳男載走。（取自臉書社團爆料公社）

    2025/06/30 16:14

    〔記者陸運鋒／台北報導〕黃姓女子昨晚搭計程車返回台北市松山區住處時，一下車就有3名男子在附近等候，她與其中一名黑衣男子起爭執，就被強拉上一台白色轎車，這一幕全被計程車的行車紀錄器拍下，並上傳社群平台，而警方今天找到黃女，她稱只是和男朋友吵架，否認有被強押一事。

    根據網友上傳至臉書「爆料公社」影片顯示，搭車女子下了計程車後，就有3名男子在目的地等候，而其中一名黑衣男子上前搭肩，雙方疑似還發生爭執，並且半推半就上了白色轎車離去。

    松山警分局表示，根據網路流疑似妨害自由傳影像中，女子疑似遭3名男子擄上車後離去，獲悉後成立專案小組擴大調閱監視器畫面以車追人，在今天上午8時許循線抵達黃女住處，確認其安全。

    警方指出，27歲黃女昨天晚間從桃園夜市，搭計程車前往台北市松山區住處時，因與陳姓男友有些爭執不愉快，因此拒接男友電話，而黃女抵達目的地時，見到陳男及2名友人早已等候多時，便一同上車前往男友住處，否認有遭到妨害自由情事，暫不提出告訴。

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