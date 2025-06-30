男房東擅闖女房客屋內修抽水馬達 法官認非緊急事故判拘役

基隆地院審理後認為，修繕抽水馬達非與生命身體安全相關的緊急事故，依無故侵入住宅罪，判處房東拘役10日。（記者吳昇儒攝）

2025/06/30 16:01

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市蕭姓男房東將房屋租給許姓女房客，卻於今年1月2日晚間，未經許女同意，擅闖屋內修抽水馬達。因把廁所電燈關掉，許女起疑，才知房東曾無故闖進屋內，憤而提告。基隆地院審理後認為，修繕抽水馬達非與生命身體安全相關的緊急事故，依無故侵入住宅罪，判處房東拘役10日。

檢警調查，蕭姓房東未取得許姓房客同意，擅自輸入密碼進入屋內查看馬達零件後離去，過程中因將廁所電燈關閉，與原先狀態不同。房客便詢問房東是否有人進入房內，蕭男則稱有進去修繕故障的抽水馬達，因而曝光。

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檢察官偵訊時，蕭姓房東坦承犯行，表示當時是為了修繕抽水馬達，並非無故闖入，才會進入房客的空間，是否有將廁所燈關閉，已經忘記了。檢察官則依涉犯無故侵入住宅罪，將蕭男起訴。

法官審理後認為，蕭男雖稱是為了修繕抽水馬達才會進入屋內，但依法規規定，非與生命身體安全相關的緊急事故，不得進入，該行為已經觸犯無故侵入住宅罪，判處拘役10日，得易科罰金1萬元。

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