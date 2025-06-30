遺憾！清晨遛狗遭猛撞搶救15天 台中25歲女離世

馮女溜狗走斑馬線被轉彎的白色轎車猛撞。（資料照）

2025/06/30 16:18

〔記者許國楨／台中報導〕「女兒撐了15天，已隨媽祖修行去了……」台中市25歲馮姓女子日前在西屯區遛狗，穿越斑馬線時遭車撞擊，重傷命危送醫搶救，但近日仍傳出不敵傷勢離世的消息，令人遺憾，警方則表示，已依過失致死罪嫌將肇事女駕駛函送法辦，也再次呼籲駕駛行經行人穿越道時，務必減速慢行，以免造成不可彌補之傷害。

這起事故發生在6月11日上午7時許，地點在西屯區中央公園附近的凱旋路與大鵬路口，當時馮女牽著愛犬在斑馬線上過馬路，突遭一輛左轉的白色轎車猛然撞上，頭部重創、當場倒地不起，小狗受到驚嚇掙脫奔逃，路人見狀報案求救，救護人員趕抵後立即將馮女送醫急救。

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經查，肇事的57歲吳姓女子剛下大夜班，當時沿大鵬路左轉凱旋路，疑因疲勞、視線死角，撞上正在穿越斑馬線馮女，吳女向警方表示，當時是跟著前方機車轉彎，事發突然，「不知道怎麼就撞上了」，並無酒駕情事。

至於馮女是台南人，在台中工作生活多年，平時喜愛清晨遛狗，個性溫和獨立，車禍意外發生後她一度恢復生命跡象，但在加護病房堅強撐了15天，最終仍未能戰勝傷勢，26日留著最後一口氣，由家人帶回台南後斷氣離世。

馮母近日也在臉書社團哀痛發文：「感謝大家這段時間的祝福與祈禱，女兒已隨媽祖修行去了……」字句間盡是無限哀思，也引發許多網友留言安慰與致意。

警方表示，目前全案已依過失致死罪嫌將吳女函送地檢署，同時也再次呼籲，駕駛人行經路口、斑馬線時應減速慢行，確認無行人後再轉彎或通過，避免悲劇重演，留給他人與自己永遠的遺憾。

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