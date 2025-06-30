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    高雄首創金流阻詐通報網 6月成功攔阻逾6千萬詐款

    高雄市警察局打詐團隊針對銀行端，開發「金流阻詐通報網」LINE的官方帳號，防堵「被詐」高風險族群失金。（資料照）

    高雄市警察局打詐團隊針對銀行端，開發「金流阻詐通報網」LINE的官方帳號，防堵「被詐」高風險族群失金。（資料照）

    2025/06/30 15:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警察局打詐團隊針對銀行端，開發「金流阻詐通報網」LINE的官方帳號，防堵「被詐」高風險族群失金，截至6月底，不到兩個月，納入全市678家金融機構全面阻詐，6月單月就搶救回6512萬5千元詐款。

    有鑑於詐團不僅詐騙被害人到行庫提領現金，還可惡到誘騙至地政單位抵押房、地產貸款，害被害人連安身立命之處都沒了，因此，近期還邀入12個地政事務所，加入該「金流阻詐通報網」，共計金融機構加入1122人、地政事務所加入40人一起組成打詐高雄隊。

    「金流阻詐通報網」為全國警政單位首創的LINE官方網，針對高風險被詐對象，採單向保密方式，只要被害人提匯款、車手提款、不法金流、不動產可疑抵押，金融機構、地政事務所人員察覺，便可不動聲色藉此平台通報警政系統，民間阻詐、查詐、打詐的行動，行員也可避免因攔詐過程與客戶的爭執或誤解。

    為鼓勵金融行員、地政官員一起加入「打詐高雄隊」，警方對於每月有效情資10件以上，發給2萬元獎金，6月份取得有效情資案件27件，其中攔阻遭騙取人頭帳戶2件，臨櫃匯款15件，不動產遭抵押7件，總計攔阻金額6512萬5千元。

    由於 「金流阻詐通報網」LINE是打詐高雄隊首創，警政署也密切注意此網打詐成效，作為未來是否推廣全國的工具，擴大並持續阻詐、打詐，讓民眾免於陷入被詐騙的陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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