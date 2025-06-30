高雄岡山阿公店路死亡車禍 檢證實肇禍駕駛吸食喪屍煙毒收押

岡山區阿公店路1段死亡車禍現場。（讀者提供）

2025/06/30 14:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕27日下午高雄市岡山區阿公店路1段死亡車禍，橋頭地檢署調查，肇事小貨車李姓駕駛案發前吸食喪屍煙毒，從台南永康區開車南下，一路闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛，高速衝撞曳引車，造成鄭姓駕駛傷重不治，案經檢察官相驗遺體及調閱相關行車紀錄器及監視器畫面後，將李嫌依施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死等罪嫌重大聲押獲准。

檢方調查發現，李嫌於27日中午12時許，於臺南市某處施用第二級毒品依托咪酯菸彈，下午1時許，駕駛自用小貨車自臺南市永康區出發前往高雄市岡山區欲尋找友人，一路上有闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛，下午4時許，途經高雄市岡山區阿公店路案發地點時，適有被害人鄭姓駕駛營業貨運曳引車自對向車道行駛而來，李竟跨越雙黃線侵入曳引車之車道，逆向高速衝撞曳引車，導致被害人受有多處傷勢而死亡。

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案經檢察官相驗遺體及調閱相關行車紀錄器及監視器畫面後，認被告犯刑法第185條第1項後段、第2項之以他法致生道路往來之危險並致人於死，同法第185條之3第1項第4款、第2項之施用毒品致不能安全駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死等罪嫌重大，為7年以上之重罪且有逃亡之虞，向臺灣橋頭地方法院聲請羈押獲准，後續將持續調查，釐清是否有其他不法犯行。

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