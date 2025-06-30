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    台74線3車連環撞 短裙辣妹乘客下車惹網歪樓

    本田轎車下來4名辣妹女乘客。（擷自Threads網友huang_pei_syun）

    本田轎車下來4名辣妹女乘客。（擷自Threads網友huang_pei_syun）

    2025/06/30 14:58

    〔記者許國楨／台中報導〕台中台74線29日晚間驚傳連環撞！一輛BMW轎車行經台74線北屯段時，被後方駕駛拍到左搖右晃，先撞上內側車道水泥護欄後，再追撞前車釀3車車禍共6人送醫，不過比車禍更引發熱議的，竟是多名身穿短裙的辣妹乘客驚險下車畫面，引來網友瘋傳截圖直呼：「這角度我不應該看太久…」，意外歪樓。

    經查，29歲賴男駕駛BMW轎車（A車）行經該路段時，疑似精神不濟或其他不明原因，車輛明顯左右搖晃，先自撞內側水泥護欄，隨後追撞前方由吳姓男子（60歲）駕駛的休旅車（B車），吳男的車再被推撞至中間車道，撞上23歲劉姓男子駕駛的本田轎車（C車），整起事故造成6人輕傷，其中包括A、B車駕駛，以及C車上4名女乘客。

    事發瞬間剛好被後方駕駛用手機拍下，其中C車的女乘客穿著短裙、神色慌張下車畫面迅速瘋傳，不少網友驚呼：「這不是偶像劇的開場嗎？」、「辣出新高度」，更有網友笑稱：「連環車禍我沒記住，只記得那雙腿。」還有不少網友議論A車是否有毒駕、酒駕情事。

    警方獲報到場處理，3位駕駛酒測值皆為0，車內也無毒品等違禁物品，是否涉及毒駕或其他原因，警方將深入追查依法究辦，至於詳細肇事原因將由鑑定單位分析研判；第五分局呼籲，駕駛人行車應保持安全距離，隨時注意前方車況，避免因注意力不集中或未保持安全距離而釀成事故，共同維護用路安全。

    本田轎車下來4名辣妹女乘客。（擷自Threads網友huang_pei_syun）

    本田轎車下來4名辣妹女乘客。（擷自Threads網友huang_pei_syun）

    劉男駕駛的本田轎車車尾嚴重受損。（民眾提供）

    劉男駕駛的本田轎車車尾嚴重受損。（民眾提供）

    被追撞的休旅車。（民眾提供）

    被追撞的休旅車。（民眾提供）

    BMW轎車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    BMW轎車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    事故發生路段。（民眾提供）

    事故發生路段。（民眾提供）

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